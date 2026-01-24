鄭麗文傳聞金主「CK楊」現身批軍購、關稅 要藍委挺起來

於外傳「CK楊」楊建綱是背後金主，國民黨主席鄭麗文曾經受訪回應表示，她是向楊請益經濟治國、藍白合等政黨整合問題，不懂為何有人要放話。（資料照）

國民黨中央與立法院黨團昨日舉行餐敘，去年黨主席選舉期間支持國民黨主席鄭麗文的傳聞金主、綽號「CK楊」的異康公司董事長楊建綱也在現場，並以「重新撐起國民黨的那根脊粱」為題發表演說，引發外界側目，「CK楊」質疑賴政府推動軍購特別條例以及對美關稅談判結果，期勉全體藍營立委要強化論述，挺直藍軍脊梁。

據參與這場餐敘的黨中央人士指出，楊建綱所以出席活動，是受立院黨團方面的邀請，而且楊建綱過去有參與軍購的經驗，因此把自己所知道的事情說出來，相關內容是希望在場4桌的黨籍立委同志要挺起來，不是針對黨中央。

請繼續往下閱讀...

據轉述，楊建綱質疑賴政府軍購特別預算條例暫匡1.25兆元，估計會產生大約2.5兆至3兆的維護費，年均維護費大約3000億，而特別預算年均1500億，再加上115年的國防年度預算估計將增加到9495億元，因此115年度的總國防支出預估將高達1.4兆元，佔歲入的50%，這樣將如何拚經濟民生？

楊建綱認為，按照國防預算編列制度，一般長期戰略規劃都是10年建軍購想，5年兵力整建計畫，有關專案執行與管理作法上都是先建案，再由武器獲得專案辦公室執行專案管理，但這次軍購特別預算條例不符相關作法，更將排擠其他預算資源。

有關台美關稅談判結果，楊建綱形容，宛如台灣的「生前契約」，結果將是「美國上天堂，台灣下地獄」，台灣將無條件協助美國成為半導體產業最大的競爭者，造成台灣新竹科學園區黯淡，美國亞利桑那州將會發亮，「是誰在毀台賣台？」

楊建綱還說，前台積電董事長張忠謀與赴美RCA受訓的工程師不是「造山者」，如果沒有國民黨執政，沒有當年資訊工業發展10策略計劃，怎麼會有今天的台積電？真正的「造山者」是前總統蔣中正、蔣經國、李登輝以及李國鼎、孫運璿等人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法