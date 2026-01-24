為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    冬奧選手變FBI十大通緝犯！遭懸賞4.7億元後主動投案

    2026/01/24 12:08 即時新聞／綜合報導
    2002年冬奧選手韋丁，因經營犯罪集團等罪嫌被FBI列為十大通緝要犯，如今終於落網引渡到美國受審。（美聯社）

    2002年冬奧選手韋丁，因經營犯罪集團等罪嫌被FBI列為十大通緝要犯，如今終於落網引渡到美國受審。（美聯社）

    美國猶他州鹽湖城2002年冬奧，以單板滑雪選手身分參賽的加拿大運動員韋丁（Ryan Wedding），因經營犯罪集團、販售古柯鹼、謀殺等罪嫌被美聯邦調查局（FBI）列為十大通緝要犯，懸賞金額為1500萬美元（約新台幣4.7億元），韋丁近來在墨西哥投案，並於23日引渡到美國。

    《CNN》報導，2008年6月，韋丁和2名同夥從加拿大前往加州聖地牙哥，試圖購買古柯鹼，不過這是FBI的誘捕行動，3人在完成交易後當場被捕，並於飯店房間內搜出10萬美元（約新台幣313萬元）現鈔。

    韋丁在2011年出獄後，就開始經營販毒集團，活動範圍遍布美國、加拿大、墨西哥、哥倫比亞等地。2023年11月，韋丁指使他人在加國安大略省殺害2人，2024年5月也因為毒品金錢糾紛下令殺害1人。

    韋丁在墨西哥投案後，23日被引渡到美國加州，FBI局長帕特爾（Kash Patel）感謝墨國政府的密切合作，並透露韋丁最快將在26日出庭受審，當局仍在持續追捕犯罪集團的其餘成員。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

