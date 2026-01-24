中國麗江巨資打造頂級觀光火車！營收曝「賣輸門口奶茶店」慘停運

麗江雪山軌道交通有限公司花費30.75億元人民幣（約新台幣138億）打造了相當美觀的觀光火車（輕軌），沒想到營運以來業績慘不忍睹。（取自微博）

中國雲南省麗江市玉龍雪山海拔5596公尺，是北半球最南端、緯度最低的終年積雪山脈，為當地知名旅遊景點。麗江雪山軌道交通有限公司花費30.75億元人民幣（約新台幣138億元）打造了相當美觀的觀光火車（輕軌），還被列入中國 5% GDP成長的數據中。沒想到營運以來業績慘不忍睹，客流量不到預期的6%，營運未滿1年就宣布停運。有中媒報導，該列車每日營業額甚至不如景區門口的一間奶茶店。

綜合中媒報導，麗江觀光火車近日對旅行社業者發出通告，將從今年2月12日起暫停營運，復運時間另外通知。通知提到，觀光火車開通以來，專案客流量、營運收入極低，處於嚴重虧損狀態。

麗江觀光火車於2025年2月開通，串聯起玉龍雪山、白沙古鎮等景點，全長20.7公里，單程運行時間約35分鐘，往返票價80元人民幣（約新台幣360元），單程50元（約新台幣225元）。然而，對當地人來說，這樣的票價不符合消費水準。

截至去年8月31日，麗江觀光火車營運201天，收入僅423萬元人民幣（約新台幣1900萬元），日均收入約2萬1000元人民幣（約新台幣9萬4500元）。客流量僅累計9萬人，為原先招標時預期164萬人的5.5%，每天客流量不足500人。有分析指，麗江觀光火車一天的營業額，甚至不如一間景區門口的奶茶店。

中媒報導採訪指出，其實不少遊客認為觀光火車的體驗不錯，但有兩大問題，第一是站點太偏僻，部分地區還沒有接駁車，需要搭公車，相當不便；另外就是價格高昂，20公里的路程要價80元人民幣，單程10公里也要50元人民幣，甚至叫計程車可能都比較便宜。有網友總結：「80 元的價格，既沒省時間，也沒省力，便利性和經濟性，一個都沒給到。」

