    社會

    屏東通緝犯拒檢逆向撞警車1警傷 內埔警方開7槍追緝

    2026/01/24 13:02 記者蔡宗憲／屏東報導
    通緝犯拒檢逆向撞警車 內埔警開7槍。（警方提供）

    屏東縣內埔鄉今（24）日凌晨發生一起警匪追逐案件。內埔警分局龍泉派出所員警巡邏時，發現一名鍾姓通緝犯駕駛車輛經過，示意攔停檢查，未料鍾嫌竟倒車逆向衝撞巡邏警車後逃逸。員警為確保人身安全，依法鳴槍示警並朝車輛擊發7槍，目前警方已尋獲作案車輛，正全力追緝在逃嫌犯。

    內埔分局調查，龍泉派出所員警於24日凌晨0時許，執行例行巡邏勤務行經內埔鄉昭勝路段。員警於車陣中認出該部車輛駕駛為轄區列管的鍾姓通緝犯，隨即開啟警示燈並上前示意靠邊停車。鍾嫌見狀不僅拒絕配合，更為了脫困公然挑戰公權力，駕車逆向衝撞巡邏車，導致警車車頭受損嚴重。

    由於當時情況緊急，鍾嫌衝撞行為已威脅執勤同仁生命及警用車輛安全，現場員警果斷朝嫌犯車輛擊發7顆子彈試圖制止。鍾嫌遭開槍後仍強行驅車逃離現場，警方隨即通報鄰近單位展開攔截圍捕。

    案發後不久，警方於內埔鄉大新路段發現該部涉案車輛，但鍾嫌已棄車逃逸，消失在附近巷弄。所幸整起圍捕過程並未波及其他路過民眾，僅一名駕駛巡邏車的員警在衝撞過程中，腿部受到輕微擦挫傷，經送醫治療後無大礙，已返回單位休息。

    內埔警分局表示，目前已成立專案小組，擴大調閱周邊道路監視器，掌握鍾嫌逃亡動向。警方強調，年關將近，維護治安不打烊，對於各項犯罪絕對零容忍，誓言在最短時間內將鍾嫌緝捕到案，以維持社會秩序與法律尊嚴。

    通緝犯拒檢逆向撞警車 內埔警開7槍，犯嫌逃逸。（警方提供）

