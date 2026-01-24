龜山回收車撞垃圾車釀1死6傷！83歲重傷老婦仍在加護病房

龜山資源回收車事故有5位受傷民眾，2輕傷者已經出院，83歲老婦人最嚴重，目前仍在加護病房觀察。（警方提供）

桃園市龜山區中興路昨晚發生資源回收車撞垃圾車事件，造成1死6傷慘劇，78歲邱姓老婦人死亡，除資源回收車吳姓駕駛外，其餘5受傷民眾，以83歲丁姓老婦人最為嚴重，由於骨盆破裂有大量出血狀況，經長庚醫院緊急搶救後已穩定病情，目前仍在加護病房，醫師評估還要再動7、8次手術才能恢復；另有2人傷勢較輕已經出院。

昨天車禍發生後，市府相關部門全部動員，清潔隊主管單位環境管理處更由處長張書豪率員逐一慰問受傷民眾，並協調衛生局等單位提供各項必要協助。

據環境管理處官員表示，在林口長庚醫院有2名病患，除丁姓老婦人較為嚴重外，另61歲陳姓婦人由台北榮民總醫院桃園分院轉院到林口長庚醫院，雖然傷重但生命狀況穩定，目前仍在醫院救治；另外送往桃園區經國敏盛醫院的39歲黃姓男子，右小腿開放性傷口，狀況穩定，目前還在治療當中。

另外31歲呂姓男子送林口長庚醫院、52歲外籍姓女子送台北榮民總醫院桃園分院，兩人都是輕傷，經處理後已經出院。

