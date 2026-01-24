詹能傑殉職基隆消防局啟動事故調查 科學還原真相爭取「最高撫卹」

基隆市仁愛消防分隊小隊長詹能傑救人殉職。基隆市消防局昨召開災害事故調查會啟動會議。局長游家懿強調，全力爭取「最高等級」因公撫卹，以慰英靈。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜發生奪命惡火，仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救受困民眾，脫下面罩英勇殉職。基隆市消防局昨召開災害事故調查會啟動會議，局長游家懿強調，將透過科學手段還原救災真相，並全力爭取「最高等級」因公撫卹，以慰英靈。

會議開始前，與會人員全體為殉職的小隊長詹能傑默哀1分鐘。局長游家懿沉痛表示，詹小隊長是局內優秀的種子教官，這場意外讓基隆市痛失英才。他要求調查小組必須秉持「事實與證據」原則，以嚴謹態度回應社會與家屬期待。

針對外界討論的共生面罩配備、快速救援機制（RIT）啟動時機，以及現場安全管制等疑義，災害搶救科長蘇元鏞指出，目前已著手彙整無線電通聯紀錄譯文、救災App時序表及現場裝備器材紀錄，並將透過關係人訪談進行「交叉比對」，重建火場時序。

由於詹小隊長是在極端嚴峻、雜物堆積的火場環境中，奮不顧身執行任務以致死亡，人事室主任李昀蓁表示，除報請消防署核定因公殉職，將全力向銓敘部申請「公務人員退休資遣撫卹法」中，針對「執行艱困任務不顧生死」規定的最高等級因公撫卹。

此外，考量此事故對基隆消防團隊衝擊巨大，消防局也同步召開安衛委員會，並舉辦「消防救災安心輔導工作坊」，由專業諮商心理師進駐，協助第一線同仁進行心理復原，確保勤務運作穩定。

基隆市消防局呼籲，在正式調查結果出爐前，請外界避免轉傳未經查證的臆測性訊息，以免對家屬及救災人員造成二次傷害。市府目前已整合資源，啟動對詹小隊長的褒揚與家屬照顧作業，強調會以專業、負責的態度還原真相，給英雄一個交代。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，21日深夜發生奪命惡火，仁愛消防分隊小隊長詹能傑為救民眾，脫下面罩英勇殉職。（記者林嘉東翻攝）

