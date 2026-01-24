一腳油門釀連環撞！台中休旅車突闖紅燈 2女騎士閃不掉撞擊重摔

休旅車突闖紅燈，兩輛機車反應不及直接撞上車側瞬間。（民眾提供）

台中市北區夜間一處路口，短短幾秒間上演驚險連環撞，一輛白色休旅車在紅燈狀態下突然起步直闖路口，讓直行的兩名年輕女騎士完全來不及反應，前後幾乎同時撞上車側，連人帶車重摔倒地，撞擊瞬間全被後方外送員的行車紀錄器拍下，畫面怵目驚心，所幸送醫後並無生命危險。

這起事故發生在23日晚間10點多，地點位於台中市北區太原路與榮華街口，經查，27歲楊姓女子當時駕駛白色休旅車，由榮華街沿進化北路，往漢口路方向直行，行至該路口時已亮起紅燈，車輛一度減速停下，卻不明原因再度起步，直接闖入路口。

此時，太原路上兩輛機車分別行駛在內、外側車道直行而來，27歲與24歲石姓、郭姓女騎士同時發現前方休旅車橫越，但距離過近，根本無法閃避，先後攔腰撞上休旅車左側車身，機車瞬間翻覆滑行，兩人重摔在地。

事故當下，後方一名外送員目擊全程，行車紀錄器拍下撞擊瞬間，影片曝光後在網路引發熱議，外送員事後氣憤直呼：「路上整天一堆有病的，防不勝防，開車上路能不能專心一點？兩個小妹妹怎麼辦？」字字流露無奈與憤怒。

警方到場後，立即拉起交通錐管制並進行蒐證，三方駕駛均接受酒測，結果酒測值皆為0，石姓女騎士嘴部及身體多處擦挫傷送醫治療，郭姓女騎士則為腳部擦傷，未送醫，事故原因已依規定蒐證處理，並調閱路口監視器影像，釐清案情。

發生連環撞路口。（民眾提供）

