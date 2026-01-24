為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    一腳油門釀連環撞！台中休旅車突闖紅燈 2女騎士閃不掉撞擊重摔

    2026/01/24 12:28 記者許國楨／台中報導
    休旅車突闖紅燈，兩輛機車反應不及直接撞上車側瞬間。（民眾提供）

    休旅車突闖紅燈，兩輛機車反應不及直接撞上車側瞬間。（民眾提供）

    台中市北區夜間一處路口，短短幾秒間上演驚險連環撞，一輛白色休旅車在紅燈狀態下突然起步直闖路口，讓直行的兩名年輕女騎士完全來不及反應，前後幾乎同時撞上車側，連人帶車重摔倒地，撞擊瞬間全被後方外送員的行車紀錄器拍下，畫面怵目驚心，所幸送醫後並無生命危險。

    這起事故發生在23日晚間10點多，地點位於台中市北區太原路與榮華街口，經查，27歲楊姓女子當時駕駛白色休旅車，由榮華街沿進化北路，往漢口路方向直行，行至該路口時已亮起紅燈，車輛一度減速停下，卻不明原因再度起步，直接闖入路口。

    此時，太原路上兩輛機車分別行駛在內、外側車道直行而來，27歲與24歲石姓、郭姓女騎士同時發現前方休旅車橫越，但距離過近，根本無法閃避，先後攔腰撞上休旅車左側車身，機車瞬間翻覆滑行，兩人重摔在地。

    事故當下，後方一名外送員目擊全程，行車紀錄器拍下撞擊瞬間，影片曝光後在網路引發熱議，外送員事後氣憤直呼：「路上整天一堆有病的，防不勝防，開車上路能不能專心一點？兩個小妹妹怎麼辦？」字字流露無奈與憤怒。

    警方到場後，立即拉起交通錐管制並進行蒐證，三方駕駛均接受酒測，結果酒測值皆為0，石姓女騎士嘴部及身體多處擦挫傷送醫治療，郭姓女騎士則為腳部擦傷，未送醫，事故原因已依規定蒐證處理，並調閱路口監視器影像，釐清案情。

    發生連環撞路口。（民眾提供）

    發生連環撞路口。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播