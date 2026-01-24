美軍新版國防戰略曝光！中國威脅降階 文件罕見未提台灣

美國總統川普（左）2026年1月3日於佛州海湖莊園發表談話，國防部長赫格塞斯（右）在旁聆聽。五角大廈23日深夜發布最新《國家國防戰略》，將中國降階為「印太地區既成勢力」。（美聯社）

美國國防政策出現重大優先順序調整。五角大廈23日深夜發布最新《國家國防戰略》（NDS）報告，正式宣布不再將中國視為「首要安全威脅」，轉而將防禦重心移回美國本土與西半球。值得注意的是，這份象徵未來4年軍事部署的藍圖，罕見地未如前任政府版本般提及台灣，引發地緣政治專家高度關注。

根據《美聯社》報導，這份長達34頁的報告充滿強烈政治色彩，點名批評歐洲與亞洲盟友長期依賴美國財政補貼國防。報告開篇即宣稱：「長期以來，美國政府忽視甚至拒絕將美國人的具體利益置於首位。」

請繼續往下閱讀...

美方在報告中要求盟友必須承擔更多防衛責任，並強調美軍將優先確保對格陵蘭及巴拿馬運河等「關鍵地形」的控制權。

對中定位大幅降階 定性為「印太地區既成勢力」

根據美國政治新聞網站《Politico》報導，這份報告在國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）辦公桌上被擱置數月，主因是白宮官員與軍方針對如何定義中國威脅發生激烈爭吵。最終定稿顯示，川普政府已將中國降階為「印太地區的既成勢力（settled force in the Indo-Pacific region）」，美方目標不再是追求政權更迭，而是尋求「穩定和平、公平貿易與相互尊重的關係」。

雖然報告提到將在太平洋建立「強大的拒止性防禦」，但並未列出具體的軍事資產部署。相較於前任拜登政府將中國定性為「步步逼近的挑戰（Pacing challenge）」，川普政府現階段對中國的敵意顯著降溫，並將更多國防心力轉向處理美洲事務與國土防禦。

台灣議題隻字未提 反映「美國優先」重塑戰略語法

此次國防戰略最受關注的變化，在於文本中完全沒有提到台灣。《美聯社》指出，相較於2022年版本明確承諾「支持台灣不對稱自我防衛」，此次戰略文件展現了顯著的措辭差異。專家分析，雖然文件未提台灣並不代表既有防衛承諾的撤銷，但此舉反映出「美國優先」已深度重塑五角大廈的文書語法。

此外，報告也顯示美軍在東亞的責任分擔傾向。文件中直言，南韓具備獨立防禦北韓的主要責任，美方的支援將轉向「關鍵但有限」的模式。這場跨越4年的戰略大翻轉，標誌著華盛頓正試圖脫離過去數十年的全球軍事補貼框架，轉向更為務實的國家利益導向部署。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法