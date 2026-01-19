死亡數攀升！西班牙高鐵「詭異」脫軌對撞 增至39死73傷

西班牙18日晚間發生10年來最慘重鐵路災難。圖為國民警衛隊19日在科爾多瓦事故現場，檢視其中一列脫軌的高速列車；這起發生在直線軌道的離奇對撞事故，已造成至少39人死亡、73人受傷。（路透）

西班牙南部發生該國10多年來最慘重的鐵路災難，死傷人數持續攀升。英國廣播公司（BBC）報導，西班牙國民警衛隊證實，當地時間18日晚間發生的列車脫軌對撞事故，死亡人數已從最初通報的20餘人大幅增加到至少39人，另有73人送醫急救，其中包含4名兒童。

這起事故發生在科爾多瓦（Córdoba）附近的阿達穆斯（Adamuz）。1列從馬拉加（Málaga）開往馬德里的高速列車，在行駛於1段直線軌道時突然脫軌，車廂衝入對向軌道，與迎面而來的另1列火車發生劇烈碰撞。西班牙交通部長普恩特（Óscar Puente）表示，政府諮詢的所有鐵路專家都對此感到「困惑」，他直言這起事故「極度詭異」，當局已展開全面調查。

時速400公里列車對撞 衝擊如地震

涉事列車型號為「Freccia 1000」，最高時速可達400公里。當時2列火車上共有約400名乘客與工作人員。巨大的撞擊力道將第二列火車的車廂推入路堤，也是死傷最慘重的區域。當時在車上的記者希曼尼斯（Salvador Jimenez）回憶：「那一瞬間感覺就像地震，火車真的脫軌了。」另一名乘客荷西（José）則心有餘悸說，現場充滿了尖叫聲與求救聲。

車廂扭曲變形 消防隊長：得先移開屍體

救援行動極為困難。科爾多瓦消防隊長卡莫納（Francisco Carmona）向媒體描述了現場如地獄般的景象，扭曲的金屬殘骸讓搜救變得寸步難行。他沉痛地說：「我們甚至不得不先移開1具屍體，才能夠接觸到後面的生還者。這是非常艱難、棘手的工作。」

報導指出，這是繼2013年加利西亞（Galicia）造成80死的高鐵脫軌事故後，西班牙最嚴重的鐵路災難。西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）表示國家將經歷「沉痛的一夜」，國王菲利普六世（King Felipe VI）也表達深切哀悼。目前馬德里與安達魯西亞之間的所有鐵路服務已全面暫停，預計週一全天都無法恢復。

