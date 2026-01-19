為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    國際

    川普拿關稅逼賣格陵蘭島 紐時：歐盟傾向「吞下去」求談判

    2026/01/19 14:40 編譯陳成良／綜合報導
    圖為歐盟布魯塞爾總部。（路透檔案照）

    圖為歐盟布魯塞爾總部。（路透檔案照）

    面對美國總統川普「不賣格陵蘭島就加稅」的霸凌式外交，歐洲的反應竟是選擇低頭？《紐約時報》報導，歐盟27國大使週日（18日）召開緊急會議，雖然對川普的勒索感到憤怒，但會中主流意見卻傾向「談判而非報復」，顯示在安全與經濟高度依賴美國的現實下，歐洲難以挺直腰桿。

    報導指出，儘管法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等鷹派人士呼籲啟動被稱為「貿易火箭筒（trade bazooka）」的「反脅迫工具（ACI）」，制裁美國科技巨頭；但知情外交官透露，這不會是歐盟的首選方案。歐盟官員擔心，過早的反擊只會激怒川普，導致衝突螺旋升級，因此目前傾向先透過外交途徑「把話講開」。

    軍事依賴成軟肋 歐洲不敢硬碰硬

    為何被勒索了還不敢還手？核心原因在於「依賴」。報導分析，歐洲在軍事技術與北約（NATO）防衛上高度仰賴美國，這讓他們在面對川普時投鼠忌器。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與英國首相施凱爾（Keir Starmer）雖致電川普表達反對，稱關稅是「錯誤」，但也僅止於口頭勸說，未有實質反制動作。

    川普團隊看準這點：他們會回心轉意

    川普政府似乎看準了歐洲的軟弱。美國財政部長貝森特（Scott Bessent）在《NBC》節目中老神在在地表示，歐洲領袖最終會明白，讓美國控制格陵蘭是「三贏」局面，「他們會回心轉意（come around）」。歐盟理事會主席科斯塔（António Costa）已宣布將召開領袖特別會議，並寄望在本週的達沃斯論壇上與川普當面溝通，試圖用談判化解這場空前的「買島危機」。

