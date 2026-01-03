為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    美轟炸委國活抓馬杜羅！巴西總統痛批：跨越紅線侵犯主權

    2026/01/03 23:26 即時新聞／綜合報導
    巴西總統盧拉（圖）譴責美軍襲擊委內瑞拉，且逮捕委國總統馬杜羅的舉動。（歐新社檔案照）

    巴西總統盧拉（圖）譴責美軍襲擊委內瑞拉，且逮捕委國總統馬杜羅的舉動。（歐新社檔案照）

    巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今（3）日批評美軍轟炸委內瑞拉領土，以及綁架委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的舉動，跨越了「不可接受的線」，呼籲聯合國對美國「強硬」回應。

    《路透》報導，盧拉在X平台發文說：「這些行動嚴重侮辱了委內瑞拉的主權，對整個國際社會來說，是又一個極其危險的先例。」

    盧拉補充說，他呼籲聯合國對美國採取「強硬」回應，但巴西仍願意促進對話與合作。

    巴西外交部與國防部告訴《路透》，巴西官員週六召開了緊急會議，討論委內瑞拉的局勢；巴西聯邦警察表示，委內瑞拉已經關閉了兩國之間的邊境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播