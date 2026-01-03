美轟炸委國活抓馬杜羅！巴西總統痛批：跨越紅線侵犯主權

巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今（3）日批評美軍轟炸委內瑞拉領土，以及綁架委內瑞拉總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的舉動，跨越了「不可接受的線」，呼籲聯合國對美國「強硬」回應。

《路透》報導，盧拉在X平台發文說：「這些行動嚴重侮辱了委內瑞拉的主權，對整個國際社會來說，是又一個極其危險的先例。」

請繼續往下閱讀...

盧拉補充說，他呼籲聯合國對美國採取「強硬」回應，但巴西仍願意促進對話與合作。

巴西外交部與國防部告訴《路透》，巴西官員週六召開了緊急會議，討論委內瑞拉的局勢；巴西聯邦警察表示，委內瑞拉已經關閉了兩國之間的邊境。

Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional.



Atacar países, em…