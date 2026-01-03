為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    「保險套、避孕藥」課稅13％！中國救出生率出奇招

    2026/01/03 23:24 即時新聞／綜合報導
    中國政府從元旦起將對保險套徵收新稅。（法新社）

    中國政府從元旦起將對保險套徵收新稅。（法新社）

    中國實施一胎化政策多年後，官方為了扭轉持續下滑的出生率，宣布元旦起對保險套課徵新稅，同時設法降低育兒成本，作為最新的人口刺激政策。

    英媒《每日郵報》報導，未來中國的保險套與避孕藥將被課徵13％的增值稅，這也是適用於大多數消費品的標準稅率。祭出此舉之際，中國當局正努力提升這個全球第2大經濟體的出生率，因為中國人口在2024年已連續第3年萎縮，專家警告中國人口結構惡化的趨勢仍在持續。

    據報導，這項稅制調整是中國去年底公布的大規模稅制改革之一，取消1994年以來一直存在的稅收豁免，而當時中國仍在嚴格執行長達數10年的一胎化政策。

    與此同時，中國政府也將免徵個人所得稅作為家庭的托育補助，並推出年度育兒津貼，這些都是當局2024年一系列所謂「生育友善」政策的一部分，甚至還包括要求大專院校推動「戀愛教育」，以正面的方式宣導婚姻、生育與家庭生活。

    改革後，婚姻相關的服務與長者照護，也獲得免徵增值稅的待遇，更搭配了其他更廣泛的措施，例如延長育嬰假與發放現金補貼等。中共領導層在去年度的中央經濟工作會議上再次承諾，將培養正向的婚姻和生育觀念，以穩定國家的出生率。

    數十年來，中國的出生人口持續下滑，主因包括1979年至2015年實施的一胎化政策，以及快速的城市化發展。此外，高昂的托育與教育成本、就業不穩定以及經濟成長放緩，都進一步打擊年輕人結婚跟生育的意願。

    官方數據顯示，中國人口已連續3年下降，2024年僅出生954萬名嬰兒，這個數字僅約10年前的一半。然而，對保險套、避孕藥與避孕器具等避孕用品課稅，則引發社會對意外懷孕，及HIV感染率上升的擔憂，更在網路上引來大量嘲諷，就有零售商呼籲顧客在漲價前先囤貨。

