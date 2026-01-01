為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    瑞士酒吧跨年夜火災 瑞士警方：數十人喪生、逾百人傷

    2026/01/01 19:24 即時新聞／綜合報導
    瑞士克萊恩-蒙塔納一間酒吧發生致命火災，據信至少40人死亡，約100人受傷。（路透）

    瑞士滑雪勝地克萊恩-蒙塔納（Crans-Montana）一間酒吧跨年夜發生致命火災，瑞士警方指出，火災造成至少數十人喪命，義大利外交部則指出，據信約有40人在這場事故中身亡，另外還有約100人受傷。

    《路透》報導，義大利外交部在聲明中，根據瑞士警方提供的資料，約有40人葬身火窟，約100人受傷。

    義大利外交部補充說，並不認為這場火災是因為縱火而導致，此外由於燒傷嚴重，無法立即辨認罹難者的身分。

    瓦萊州（Valais）警察局長在記者會上拒絕給出詳細傷亡數字，他說：「我們統計約100人受傷，最慘重最不幸的是，已有數十人推定死亡。」

    瓦萊州安全部門主管甘澤（Stephane Ganzer）表示，部分傷亡者來自其他國家，瓦萊州政府委員雷納爾（Mathias Reynard）指出，大多數人的傷勢嚴重，瓦萊州的加護病房因此爆滿，部分傷患需轉送至其他地方。

    瑞士檢察官皮盧（Béatrice Pilloud）說，這起爆炸意外被視為一場火災，並非攻擊事件，有關單位正努力嘗試將死者的遺體送回他們的家人身邊。

    ☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

