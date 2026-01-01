壽司郎之亂翻版？日連鎖店顧客「對嘴飲醬油」 照片瘋傳業者急聲明

男子在連鎖餐廳老乃瀧內拍攝對嘴飲醬油照片，並上傳IG。（圖片擷取自@108takapi_new/X）

曾引起大眾關注的壽司郎「舔瓶案」，如今似曾相似的公關災難再次上演，一名男子在日本連鎖餐廳老乃瀧內對嘴飲醬油瓶，該照片於12月29日上傳IG後被瘋狂轉傳，引發網民熱議及店家緊急回應。

綜合日媒報導，老乃瀧於12月29日發出官方聲明指出，近期在社群平台上流傳一張顧客似乎在店內對著醬油瓶喝醬油的照片，公司已注意，並採取緊急應對措施，為顧及衛生安全，已全面回收並更換店內所有醬油瓶。

請繼續往下閱讀...

聲明還提到，發文人聲稱，圖中是他自帶的醬油並非店內提供，然而，與該店聯繫時，他們表示雖然知道這位發文人曾到訪店內，但目前無法確認他自帶的醬油是否為店內提供，因此無法給出明確答覆。

事件發酵後，業者強調：「本店一向將顧客安全及衛生放在首位」，並表示不允許顧客自備醬油用品進入餐廳用餐，將與相關人員進一步溝通，一旦確認行為確實危及門市衛生或顧客安全，會配合採取包括民事或刑事等嚴厲措施，公司同時向常客致歉，強調將加強防範措施，以確保用餐環境安心可靠。

這次風波讓人想起，過去日本連鎖迴轉壽司店曾因惡搞事件，引起大眾關注的「壽司郎之亂」。2023年1月，一段17歲高中生在壽司郎餐廳舔醬油瓶，並將口水塗在迴轉壽司上的影片在網路瘋傳，公司市值瞬間蒸發約台幣38億元，也讓業界重視防範類似惡作劇。

連鎖餐飲業對於用餐環境的衛生與顧客信任至關重要，隨著現代社群媒體的傳播力日益強大，業者與消費者都面臨著如何在保障安全，與維持良好用餐體驗間取得平衡的新挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法