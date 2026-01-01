為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    《寶可夢》下月迎30周年 官方預告︰將迎接史上最棒的一年！

    2026/01/01 19:29 即時新聞／綜合報導
    日本任天堂超人氣IP《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝），將在今年2月底迎接誕生30周年。（圖擷取自@poke_times 社群平台「X」，本報合成）

    聞名全球的日本任天堂超人氣IP《精靈寶可夢》（Pokemon，舊譯︰神奇寶貝），將在今年2月底迎接「誕生30周年」的里程碑，為了紀念這個歷史時刻，寶可夢公司（株式会社ポケモン）宣布啟動一系列紀念企劃，還釋出回顧遊戲歷代畫風的皮卡丘影片，並承諾今年將會是《寶可夢》史上最棒的1年。

    綜合日媒報導，《寶可夢》遊戲首作《寶可夢 紅／綠》於1996年2月27日發售，將於今年迎接30周年紀念，為此《寶可夢》官方在日本時間今（1）日凌晨0點，於所有社群平台官方帳號發布3張圖片與一段短影片，預告寶可夢30周年慶典即將拉開序幕。值得注意的是，其中1張宣傳圖片的主角，是令許多粉絲非常懷念的「初代皮卡丘」。

    至於短影片內容，開頭先是初代皮卡丘把玩、追逐一顆紅白相間的「精靈球」，並在牠進入精靈球後，浮現出象徵30周年的數字，接著初代皮卡丘的模樣開始快速變化，若放慢影片速度，則可以看到牠在歷代遊戲的不同畫風，也象徵著《寶可夢》系列問世後橫跨世代、陪伴無數玩家成長的歷程，並在最後浮現「2026.2.27」的預告日期。

    《寶可夢》官方強調，今年將會是《寶可夢》史上最棒的一年，請所有粉絲敬請期待之後的紀念活動。消息一出，也在全球玩家與粉絲之間引發轟動，除了熱議官方會推出哪些紀念活動，還紛紛驚呼，「已經來到30年了嗎？！」、「真不敢相信《寶可夢》要30歲了」、「聽說《紅／綠》迎來30週年紀念，我才意識到自己真的老了」。

