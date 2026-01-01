防疫、AI全到位！砸2.7兆中國最先進城市「淪鬼城」 居民吐心聲

「雄安新區」位於北京以南約97公里處。（美聯社）

中國政府2017年於河北打造「雄安新區」，除了有華麗的摩天大樓、廣闊的綠地、擁有23條軌道的巨大火車站，甚至還是所謂的「防疫型」社區。然而，就在被政府正式宣布為國家級新區的第8年，「雄安新區」如今卻被形容為鬼城。

英媒《每日郵報》報導，這座位於北京以南約97公里的「示範」城市，投資總額高達850億美元（約新台幣2.7兆元），最初的設計目的是為了紓解北京的交通、住房與行政壓力，因為北京的居住人口已超過了2000萬人。

據報導，「雄安新區」最初的定位是智慧城市，主打的是15分鐘生活圈，步行或短程移動即可到達學校、商店與醫療機構，2021年10月迎接首批居民。此外，中國政府也提供國有住宅，以5G網路、AI感測器、攝影機等，科技設備來管理整個社區。

而「雄安新區」為了因應COVID-19疫情，行人友善的街道與寬闊的開放空間，都有助於保持社交距離。不過截至2025年，「雄安新區」的人口約120萬，城市中仍有大量區域人煙稀少，數百棟建築彷彿沒有生命，因為問題歸根究柢在於「太無聊了」。

當地人感嘆，所謂的烏托邦形象只是表面功夫，實際上社區的住房與社交活動都有嚴格規定，讓生活幾乎缺乏彈性。1名女性居民指出，「這裡幾乎沒有什麼社交生活，年輕人都在加班，也沒有太多休閒或社交的機會。至於找男朋友，只能指望朋友幫忙介紹。」

目前，「雄安新區」在2025年初新建近5000戶住宅，未來還規劃13個住宅區，以及多個重要政府部門都預計於2035年遷入。

