「今天原本是我們重要日子」港殉職消防員未婚妻跨年發文惹鼻酸

何偉豪未婚妻昨日發文追思，附上兩張照片，其中包含兩人的星空照。（圖片擷取自@kakicn/X）

香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，造成重大傷亡，其中37歲消防員何偉豪在救援行動中英勇殉職，事發一個多月後，何偉豪的未婚妻Kiki在昨（12月31日）跨年夜於社群發文追思，寫下「今天原本是我們約定好的重要日子」，字句哀傷，感動大批網友。

根據《香港01》報導，Kiki在社群發文並附上兩張照片，包含飛機座位跟兩人在星空下的照片，她在文中表示：「有人說，生命很脆弱，我不認同，因為我知道你最後一刻也很盡力去救人」。

這起火災發生於2025年11月26日，火勢自宏福苑一處外牆棚架迅速蔓延，最終造成多人死傷。何偉豪在執行救援任務時不幸殉職，其英勇表現獲得社會各界高度敬意，消防部門也為他舉行最高榮譽的喪禮，安葬於浩園。

Kiki在文中感謝外界的關心與支持，並表示將帶著摯愛的信念繼續前行。宏福苑火災成為香港近年最令人痛心的住宅火警之一，這段未能完成的「重要日子」，不僅令人不捨，也再次喚起社會對生命與消防安全的深刻省思。

