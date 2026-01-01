為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    「今天原本是我們重要日子」港殉職消防員未婚妻跨年發文惹鼻酸

    2026/01/01 20:15 即時新聞／綜合報導
    何偉豪未婚妻昨日發文追思，附上兩張照片，其中包含兩人的星空照。（圖片擷取自@kakicn/X）

    何偉豪未婚妻昨日發文追思，附上兩張照片，其中包含兩人的星空照。（圖片擷取自@kakicn/X）

    香港大埔宏福苑日前發生嚴重火災，造成重大傷亡，其中37歲消防員何偉豪在救援行動中英勇殉職，事發一個多月後，何偉豪的未婚妻Kiki在昨（12月31日）跨年夜於社群發文追思，寫下「今天原本是我們約定好的重要日子」，字句哀傷，感動大批網友。

    根據《香港01》報導，Kiki在社群發文並附上兩張照片，包含飛機座位跟兩人在星空下的照片，她在文中表示：「有人說，生命很脆弱，我不認同，因為我知道你最後一刻也很盡力去救人」。

    這起火災發生於2025年11月26日，火勢自宏福苑一處外牆棚架迅速蔓延，最終造成多人死傷。何偉豪在執行救援任務時不幸殉職，其英勇表現獲得社會各界高度敬意，消防部門也為他舉行最高榮譽的喪禮，安葬於浩園。

    Kiki在文中感謝外界的關心與支持，並表示將帶著摯愛的信念繼續前行。宏福苑火災成為香港近年最令人痛心的住宅火警之一，這段未能完成的「重要日子」，不僅令人不捨，也再次喚起社會對生命與消防安全的深刻省思。

    在 Threads 查看

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播