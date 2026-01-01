土耳其人挺巴勒斯坦！伊斯坦堡元旦大遊行 50萬人上街

2名示威者1日在估計有多達50萬人參與的土耳其伊斯坦堡元旦挺巴大遊行上揮舞巴勒斯坦旗幟。（美聯社）

數十萬人在新年伊始之際走上土耳其大城伊斯坦堡街頭，參與聲援加薩的元旦集會遊行；示威群眾揮舞巴勒斯坦旗與土耳其國旗，呼籲結束這塊飽受戰火摧殘的土地上的暴力衝突。

根據人在現場的外媒記者的目擊，大批群眾在無雲藍天下頂著低溫走向伊斯坦堡的加拉塔大橋，參與這場以「沉默非金，勿忘巴勒斯坦」為口號的挺巴集會；遊行期間除了有人發表演說，還有黎巴嫩出生的穆斯林歌手贊恩（Maher Zain）獻唱「解放巴勒斯坦」（Free Palestine）。

根據警方消息人士與土國國家通訊社安納杜魯新聞社（Anadolu Agency），約有50萬人參加這場挺巴的集會遊行。

超過400個民間社運組織共襄盛舉，其中包括由土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）幼子畢拉爾．艾多根（Bilal Erdogan）擔任董事長的教育慈善機構「伊利姆亞伊瑪基金會」（Ilim Yayma Foundation）。畢拉爾說，願良善美好在新的一年降臨土耳其全國家以及受壓迫的巴勒斯坦人。

土耳其向來是最敢言的加薩戰爭批評者之一，並協助促成以色列與巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯去年10月10日停火；但自停火協議生效以來，又有400多名巴勒斯坦人喪生。

土耳其大城伊斯坦堡1日舉行挺巴勒斯坦大遊行，示威群眾幾乎占滿加拉塔大橋。（路透）

