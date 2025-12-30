為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    中共圍台軍演 日媒痛斥：不合理威脅區域穩定

    2025/12/30 10:03 即時新聞／綜合報導
    中國圍台軍演，日本《讀賣新聞》痛斥這是不合理威脅區域穩定。（本報統整、製圖）

    中國圍台軍演，日本《讀賣新聞》痛斥這是不合理威脅區域穩定。（本報統整、製圖）

    中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，日本《讀賣新聞》社論痛斥這是不合理威脅區域穩定，中國此舉將在國際社會中被當成異樣看待。

    《讀賣新聞》社論指出，日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後，中國就展開單方面抵制，聲稱高市影響到了世界和平，並要求公民避免赴日、禁止日本水產品進口，本月更以雷達照射日本自衛隊軍機。

    社論表示，中國指稱軍演是針對「台獨分裂勢力」和「外部干涉勢力」，所謂「外部」顯然就是在指涉日本、美國。不過，中國以高市言論為藉口威脅區域穩定是不合理的，而且這證明了是中國自己在加劇緊張局勢。

    另外，美國總統川普本月宣布史上最大規模對台軍售，金額達到111億美元（約新台幣3486億元），中國批評這是嚴重破壞台海和平穩定，但中共拒絕放棄以對台灣動武的想法，並持續動用軍事威脅，無疑才是台海穩定的破壞者。

    社論強調，中國的行為已引起日、美等國家的不信任，並在國際社會中被當成異類，若解放軍真的入侵台灣，勢必會危及日本西南諸島的安全，因此日、美必須一同分析這次中共軍演的細節，藉此強化自衛隊和駐日美軍的聯合對應能力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播