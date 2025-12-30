中共圍台軍演 日媒痛斥：不合理威脅區域穩定

中國圍台軍演，日本《讀賣新聞》痛斥這是不合理威脅區域穩定。（本報統整、製圖）

中國解放軍東部戰區29日突宣布展開代號「正義使命-2025」環台軍演，日本《讀賣新聞》社論痛斥這是不合理威脅區域穩定，中國此舉將在國際社會中被當成異樣看待。

《讀賣新聞》社論指出，日本首相高市早苗對「台灣有事」表態後，中國就展開單方面抵制，聲稱高市影響到了世界和平，並要求公民避免赴日、禁止日本水產品進口，本月更以雷達照射日本自衛隊軍機。

社論表示，中國指稱軍演是針對「台獨分裂勢力」和「外部干涉勢力」，所謂「外部」顯然就是在指涉日本、美國。不過，中國以高市言論為藉口威脅區域穩定是不合理的，而且這證明了是中國自己在加劇緊張局勢。

另外，美國總統川普本月宣布史上最大規模對台軍售，金額達到111億美元（約新台幣3486億元），中國批評這是嚴重破壞台海和平穩定，但中共拒絕放棄以對台灣動武的想法，並持續動用軍事威脅，無疑才是台海穩定的破壞者。

社論強調，中國的行為已引起日、美等國家的不信任，並在國際社會中被當成異類，若解放軍真的入侵台灣，勢必會危及日本西南諸島的安全，因此日、美必須一同分析這次中共軍演的細節，藉此強化自衛隊和駐日美軍的聯合對應能力。

