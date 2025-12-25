英國「王室A某」問「女孩們」 淫魔富商新曝光檔案再揭內幕

美國司法部23日公佈新一批艾普斯坦相關檔案。（法新社）

美國司法部23日最新解密的一批已故性犯罪富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關檔案顯示，曾有署名「A」的人，從英國王室的蘇格蘭私人莊園發電郵給此案共犯、艾普斯坦前女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell），詢問她是否能幫忙找一些「新的不適當朋友」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，這封電郵是麥克斯威爾2001年到2002年間，與化名「隱形人」（The Invisible Man）的電郵寄件者往來訊息的一部分，這些電郵署名「A」。

2001年8月16日的信中，「A」寫道「我正在王室家族的巴爾莫勒爾堡夏令營」，並問道，「洛杉磯那邊怎麼樣？你有沒有幫我找到一些新的不適當朋友？」麥克斯威爾回覆，「很抱歉讓你失望，不過事實是，我只能找到適當的朋友」。A還提到從他2歲起就跟在身邊的貼身侍從最近過世，以及他已離開皇家海軍（RN），因此生活「有些失衡」、「混亂」。

寄件者並未確認是已被剝奪英國王室頭銜的安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor），但是麥克斯威爾曾在1999年，介紹他和艾普斯坦認識。安德魯2001年7月離開皇家海軍，時間點在電郵往來的前一個月。

這些電郵本身並不意味有任何不法行為。CNN已嘗試聯絡安德魯的代表，評論這些文件。安德魯之前一直否認所有指控。巴爾莫勒爾堡（Balmoral）是位於蘇格蘭的私人莊園，通常被英國王室家族當作夏季行館，CNN也就信中提到該地，詢問白金漢宮評論。

另外一批2002年2月到3月間的電郵，似乎呈現出麥克斯威爾居間協助「A」與一名看來是在負責協調活動的男子聯絡，安排一趟涉及「女孩們」的秘魯行程。2月27日的電郵中，男子說可安排一些觀光活動，麥克斯威爾把信轉給A，A回覆感謝對方好意，並說，「至於女孩們，我完全交給你和（那名協調者）安排」。麥克斯威爾在後續電郵中寫道，「安德魯」（Andrew）希望有些「觀光」，並加註「觀光讀作：聰明、漂亮、風趣、出身好家庭」。

安德魯曾在2002年3月訪問秘魯，為紀念母親伊莉莎白二世登基50週年的官方訪問。

