黨送耶誕大禮？中國新法「私聊色色恐犯法」 小粉紅集體崩潰

中國政府將於2026年1月1日起正式生效施行新修訂的《治安管理處罰法》。（圖擷取自中國微博、路透資料照，本報合成）

中國社交軟體「小紅書」拒絕配合台灣警方打詐政策，被內政部依法啟動「暫定封鎖1年」，中國政府、藍白政要及支持者怒批「數位戒嚴」、「箝制言論自由」。然而，耶誕節前夕，中國政府宣布全國網路明年元旦起實施「史上最嚴」監管新法，就連與好友私訊出現色情圖文恐也違法，消息引爆大批小粉紅崩潰。

綜合中媒報導，2026年1月1日起正式生效施行新修訂的《治安管理處罰法》，其中第80條明確規定，「利用資訊網路、電話等通訊工具傳播淫穢訊息」，將面臨10日以上、15日以下拘留，並處人民幣5000元（約新台幣2.2萬元）以下罰款；情節較輕者，則處以5日以下拘留，並處3000元以下（約新台幣1.3萬元）罰款。由於新法將處罰範圍無限擴大，令不中國人擔憂與伴侶、好友私訊「情色圖文」也恐遭處罰。

新法發布後，在微博、抖音、小紅書、嗶哩嗶哩（bilibili）等中國社群平台引發軒然大波，短影音平台「快手」甚至一度被駭客大規模入侵，多個直播間被放出多部色情影片。事發後，多名中國法律人士跳出來維護新法，強調「向好友發淫穢訊息算違法」一事屬於誤讀，聲稱這類情況並非《治安管理處罰法》新增內容的執法重點，還說倘若真的有人因此被檢舉，公安等執法機關會視具體情節，再給予行政處罰處理。

儘管有許多法律、新聞等專業人士站出來為新法背書，卻仍難以壓制大批中國民眾恐慌潮，就連平時最「忠貞愛黨」的小粉紅，也罕見並未集體大肆出征維護中共，而是紛紛抱頭痛哭。更有中國網友發現，「微信發淫穢圖片」的罪刑竟然比犯下少量吸毒行為者還要嚴重，後者除了同樣會被判10到15日拘留，罰款僅處人民幣5以2000元以下（約新台幣9118元），「禁黃比禁毒」的詭異情況也讓不少中國網友暗酸飆罵。

受影響最嚴重的，莫過於熱愛ACG（動畫、漫畫、遊戲）文化、喜歡創作或二創圖文、Cosplay（角色扮演）等領域的愛好者，除了集體發文崩潰，還自嘲明年自己與喜歡的老師、同好在監獄裡面進行「線下會面」的原因，恐怕只是因為在非公開的聊天室順口說出「想看CP做捉（做）恨（愛）」等玩笑話，而遭人直接匿名檢舉，「我打算在牢裡跟同好分享高H小黄文」、「至少在看守所聊耽美，就不用擔心被抓了！」

相關消息傳至台灣社群平台，也引起大批台灣網友熱烈討論與吐槽，「變相的文化革命」、「沒有民主，沒有BL」、「不想被統一的原因又多了1個」、「就是這樣我才很不想當中國人」、、「以後中國同人線下見面會是辦在看守所跟監獄了」、「你各位台灣的二次元份子，真的沒有什麼政治歸政治、動漫歸動漫，知道嗎？」、「平常這麽愛吃台灣出版自由的豆腐，還在那邊說私底下低調著來，共產黨政府就會給空間」。

另有台灣網友直言，「像中國只是說說，但國民黨是真的身體力行想把台灣變中國欸，你有想過統一之後要面對這個嗎？」、「最可怕的是『淫穢訊息』是什麼，黨和政府說你淫穢就是淫穢，只是說了句批評的話也是淫穢，這就是某些人嚮往的國度」、「這幾年中國從耽美作家、有粉絲量的同人博主到海外購買同人本的路人，都開始陸續被抓，還有人覺得是台灣在詆毀中國？看到一些低智言論說不犯法就不會被抓？問題是中國的法律是中共說了算，隨時浮動的，你怎麼確定下個不是你？」。

新法引爆中國民眾恐慌潮，不僅發現違反「微信發淫穢圖片」者的罪刑比吸毒者還重，還擔憂自己與親朋好友的私下打鬧話語，恐會讓自己因此入獄。（圖擷取自中國微博，本報合成）

