    莫斯科2警察被炸死 烏克蘭情報局幹的

    2025/12/25 03:37 國際新聞中心／綜合報導
    俄羅斯首都莫斯科24日再次發生炸彈攻擊事件，造成3人死亡，包括2名警察。（路透）

    俄羅斯調查人員表示，莫斯科24日發生的一起爆炸事件造成3人死亡，其中包括2名警察。就在幾天前，1名俄國武裝部隊將領才在附近遭汽車炸彈炸死。

    烏克蘭國防部情報總局（GUR）匿名官員向美聯社表示，這起攻擊是該機構行動的一部分。

    俄羅斯當局尚未評論可能的幕後主使者。自近4年前入侵烏克蘭以來，俄國曾指控基輔策劃並執行多起在俄國境內針對軍事官員與公眾人物的暗殺行動；烏克蘭方面也對其中部分行動承擔責任。

    俄羅斯聯邦調查委員會發言人佩欽科（Svetlana Petrenko）在聲明中指出，2名交通警察在接近1名可疑人士時，1個裝置突然引爆，2名警察與附近另一名人士因傷勢過重身亡。

    俄羅斯內政部指出，殉職警察分別為24歲的克里馬諾夫（Ilya Klimanov），他於2023年10月加入莫斯科警局；以及25歲的戈爾布諾夫（Maxim Gorbunov）。聲明表示，戈爾布諾夫留下妻子與9個月大的女兒。

    爆炸發生地點，與俄國總參謀部戰役訓練局局長薩爾瓦羅夫（Fanil Sarvarov）遇刺案位於同一區域。薩爾瓦羅夫中將22日遭設置在座車底部的炸彈炸死，調查人員表示，正調查烏克蘭是否涉案。這是過去1年多來第3起針對俄羅斯高階軍事官員的致命攻擊，烏方並未發表評論。

    在戰力與裝備均不及俄國的情況下，烏克蘭經常藉由出其不意的方式，試圖改變戰局走向。去年8月，烏軍在俄軍於其他戰線持續推進之際，突然對俄羅斯庫斯克州發動逆襲。儘管最終遭俄軍擊退，但已成功迫使俄羅斯分散軍事資源，並提振烏克蘭士氣。

    另一方面，西方官員指控，俄羅斯在歐洲各地發動破壞與干擾行動，企圖削弱對烏克蘭的支持。莫斯科方面否認相關指控。

