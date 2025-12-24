翁曉玲赴中見了誰？ 他丟出1人名：當上廈門人大的「台胞」！

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

中共近期透過中國廈門台商協會活動，邀請翁曉玲、林思銘等7名國民黨立委赴中，盼能確保擋下賴政府提出的國防特別預算與重要國安修法。面對「領旨」、去見了哪些統戰人物等相關質疑，翁曉玲怒轟造謠，「如果有抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源」。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌提出一個人名－「吳家瑩」，直指這號人物就是廈門的人大代表，「翁曉玲一天不清楚交代，她去中國跟誰見面，我就會繼續幫她回憶，看她交了哪些『新朋友』！」

張育萌24日晚間在臉書發文，「翁曉玲還是不誠實，我只好再花時間，幫她恢復記憶。翁曉玲大立委，你為什麼不敢說你見了廈門人大代表？翁曉玲敢嗆說『抓到什麼證據就公開，不要浪費社會資源』，好，那我就公開：你見到廈門市人大代表吳家瑩。吳家瑩真的不是普通人，他公開明確表態『未來十年，我最大的心願，就是一定要看到兩岸和平統一』。」

「而且，吳家瑩不只是說說而已，他是行動派，今年9月，中共『抗戰勝利80週年』閱兵，吳家瑩就站在北京天安門廣場，代表『台灣同胞』。吳家瑩明明出身台灣，跑去廈門輸誠，一路當到廈門人大代表。結果，看著對付台灣人的解放軍，吳家瑩竟然說他感到『心潮澎湃、倍感振奮』。更扯的是，吳家瑩獨樂樂不如眾樂樂，不只自己去天安門，又帶廈門台商協會會長韓螢煥一起去。韓螢煥跑到天安門看解放軍，也激動到快哭說『看到祖國從積貧積弱走到如今的繁榮富強，特別是在中國共產黨領導下實現民族復興，我們由衷感到自豪』。」

張育萌繼續說道：「再往前看。三年前，中國『兩會』在北京人民大會堂開幕。吳家瑩當時的工作，就是負責組織『廈門台胞』，全程觀看中國最高政治機構會議—全國人大會議。那時候，吳家瑩同時是廈門台胞協會會長。他的重點工作，就是把『集合廈門全體台商，出錢出力，獻言獻策，共同為祖國統一大業盡一份心力』，確認『廣大台商台企站在民族大義一邊，堅定與台獨分裂勢力劃清界限』。」

「翁曉玲一天不清楚交代，她去中國跟誰見面，我就會繼續幫她回憶，看她交了哪些『新朋友』。我對政治人物的要求，已經低到不能再低了，至少要誠實吧？翁曉玲理直氣壯地說，這趟行程是『幫忙台胞』。我誠懇地請教翁曉玲，這樣的『台胞』，需要你怎麼幫忙？如果台商有需求，你身為立法委員，難道不能在台灣的國會質詢陸委會嗎？為什麼一定要跑到廈門，跟當上人大代表的『台胞』坐在一起？翁曉玲委員，謊話說久了，不會變真的。有些東西，本來就是紅到發黑，也真的不需要別人抹紅。」

