若當選不排斥續辦雙城論壇 吳怡農：我也去過中國很多次

吳怡農爭取民進黨提名參選2026台北市長。（資料照）

壯闊台灣理事長吳怡農日前宣布投入台北市長選戰，爭取民進黨提名。本週三他接受網路節目專訪時，提到一直以來頗具爭議的「雙城論壇」，表態若當選台北市長，不排斥繼續舉辦，並稱「我自己也去過中國很多次」。

吳怡農24日接受媒體人黃光芹主持的網路節目《中午來開匯》專訪，聊到將於本月27日、28日在上海登場的雙城論壇，現任台北市長蔣萬安將出席，但因為上週五（19日）北市發生隨機殺人案，蔣萬安臨時縮短行程，黃光芹詢問吳怡農對此事的看法，是否認為乾脆不要去比較好？吳怡農表示，雙城論壇的目的是強化國與國、城市與城市之間的情感連結，相信蔣萬安有聽到大家的心聲，針對北市發生的憾事去調整行程，他認為沒什麼問題。

當被追問是否會排斥像雙城論壇這樣的兩岸交流？吳怡農說他個人不排斥，自己也去過中國很多次，台灣有很多東西可以跟中國的朋友們分享。他還說，如果當上台北市長，會把雙城論壇擴大為更廣泛的官方國際雙城論壇，除了上海，也應該跟更多像是澳洲、美國、歐洲、日本的城市來做交流。

