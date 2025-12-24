鄭麗文稱台灣人寫中文、吃中菜是「中國人」 神邏輯被她狠打臉！

國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文前天到東吳大學演講，因嗆老師、酸學生引發輿論熱議。針對鄭麗文演講中宣稱因為台灣人寫中文字、吃中式料理、拜中國神祇，所以當然是「中國人」，媒體人詹凌瑀吐槽「邏輯不通」，直言生活習慣不等於政治效忠，「我們是誰，取決於我們共同相信的價值，以及我們想要建立什麼樣的國家，而不是取決於我們晚餐吃什麼，或祖先來自哪裡！」

詹凌瑀今天（24日）在臉書發文，「國民黨主席鄭麗文在東吳大學演講時，聲稱因為我們『寫中國字、吃中國菜、拜中國神』，所以理所當然是中國人。這種將文化源流強行綁定政治歸屬的論述，邏輯完全不通！首先，美國人講英語，難道是英國人？美國、紐西蘭、澳洲人都講英語，讀莎士比亞，吃西餐，與英國共享文化源流。但絕不會有美國政治人物說：『因為我們講英語，所以我們都是英國人』。文化可以共享，但主權與國籍是獨立的。」

她接著說：「新加坡就是最好的反證，新加坡華人同樣拿筷子、過農曆年、拜祖先，但李光耀建立的是『新加坡人』的國族認同。若照鄭麗文的標準，新加坡豈不也成了中國的一部分？生活習慣不等於政治效忠，我在台灣吃壽司、看動漫不會變成日本人；吃漢堡、看好萊塢不會變成美國人。語言和食物是溝通與生活的工具，不是政治效忠的契約。」

最後詹凌瑀直言，「鄭麗文試圖用『神主牌』和『筷子』來召喚前現代的情感連結，卻忽略了現代國家最重要的構成要素是『公民意識』。我們是誰，取決於我們共同相信的價值（民主、法治、人權），以及我們想要建立什麼樣的國家，而不是取決於我們晚餐吃什麼，或祖先來自哪裡。」

