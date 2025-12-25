氣溫驟降！今各地越晚越冷 迎風面雨勢較大

中央氣象署表示，今天北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭有短暫雨。（資料照）

中央氣象署表示，今天（25日）各地氣溫明顯下降，北部及宜蘭氣溫越晚約低，白天北部、宜蘭高溫僅18、19度，整天濕冷，中南部及台東高溫22至24度，今夜至明晨是此波冷氣團氣溫最低的時段，預測中部以北及宜蘭低溫僅12、13度，南部及花、東約14至16度，空曠地區可能會再低一些。

降雨方面，北部、東半部、恆春半島及中南部山區降雨機率較高，尤其桃園以北及宜蘭地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，此外，中部、東部3000公尺以上高山及北部、東北部2000公尺以上山區有局部降雪、下冰霰或結冰的機率。

離島天氣方面，澎湖陰天，16至20度，金門陰天，13至16度，馬祖陰時多雲短暫雨，11至13度。空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及金門、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖為「橘色提醒」等級。

週五（26日）大陸冷氣團南下及影響，中部以北及東北部、東部天氣轉冷，其他地區早晚亦冷；水氣增多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，並有局部較大雨勢發生的機率，北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲。

週六（27日）、下週日（28日）大陸冷氣團逐漸減弱，北部及東北部天氣仍涼，其他地區早晚亦涼，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，２７日新竹以南山區亦有零星短暫雨。

下週一（29日）北部及東北部氣溫回升，各地早晚天氣稍涼，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸及大台北山區有零星短暫雨；下週二（30日）、週三（31日）東北季風增強及影響，北部及東北部氣溫稍下降；桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 - 18 10 - 18 15 - 25 13 - 19

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

