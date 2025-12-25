為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    民間捐救災車爆貪瀆 前台南市消防局李明峯被聲押

    2025/12/25 01:20 記者王俊忠／台南報導
    台南市消防局遭搜索調查民間捐贈救災車輛是否涉貪，前局長李明峯被聲押。（資料照）

    台南市消防局遭搜索調查民間捐贈救災車輛是否涉貪，前局長李明峯被聲押。（資料照）

    台南市府消防局昨天（24日）遭廉政署南部地區調查組帶隊搜查，調查民間捐贈救災車輛是否有官員從中牟利。調查人員從消防局秘書室、災害搶救科與車輛保養場等單位調取救災車輛捐贈有關公文檔案，帶走搶救科長、車保場長、前局長李明峯的秘書、搶救科承辦人等多位官員。檢察官訊問到今天凌晨近1點，向台南地院聲請羈押前局長李明峯。

    據了解，廉政署接獲檢舉，台南市消防局前高層人士從今年初起，積極推動市價較低、在數百萬元之譜的高壓細水霧幫浦消防車，讓有意捐助的民間人士捐贈。據傳，販售細水霧幫浦車的業者，是消防局前局長李明峯的民間楊姓女友人，中年楊女平日很會化妝打扮，原本從事印製消防月曆業務，後來進一步販售高壓細水霧幫浦消防車。

    外傳，民間人士要捐細水霧幫浦消防車，都會找上楊女採購，再捐給台南市消防局，消防局獲捐贈多輛這種救災車，幾乎都是楊女方面出品，外界議論其中是否有圖利之嫌？甚至是涉貪問題？

    檢廉人員也帶走消防局近年來印製消防月曆的相關資料，以及民間捐贈救災車輛的檔案資料，釐清是否有公務員在民間捐贈救災公務車時從中牟利。

