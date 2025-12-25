為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    友台派勝出！阿斯夫拉當選宏都拉斯總統 差距不到1％超驚險

    2025/12/25 08:31 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯全國選舉委員會24日宣布，右翼國家黨候選人阿斯夫拉當選總統。（法新社資料照）

    宏都拉斯全國選舉委員會（CNE）24日宣布，獲美國總統川普支持的右翼國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）當選總統。歷經數週延宕、技術問題和舞弊相關指控，這場11月30日的宏都拉斯總統大選結果終於出爐。

    路透報導，宏都拉斯全國選舉委員會表示，阿斯夫拉以40.3%得票率勝選；中右翼自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以39.5%得票率敗選。執政黨自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）雖位居第三，但得票率遠遠不及前述2名親台候選人。

    阿斯夫拉政治生涯長達30多年，這是他第2度角逐總統大位。他今年7月接受彭博（Bloomberg News）專訪時曾表示，如果他勝選，將恢復與台灣邦交、疏遠中國，並和美國建立更緊密關係。

    由於本次選情過於接近，加上計票系統混亂，約有15%的選票必須以人工方式重新點算，以決定最終勝負。近週，自由重建黨曾多次呼籲民眾上街抗議「選舉政變」，示威活動一度造成人工計票中斷，並讓選委會官員難以進入存放選票的政府大樓。

    阿斯夫拉在確認勝選後於社群媒體平台X發文，「宏都拉斯，我已準備好治國，不會令你們失望。」由於票數差距極小且爭議不斷，最終選舉結果由選委會2名委員及1名代理委員批准。第3名委員歐喬亞（Marlon Ochoa）並未出現在宣布選舉結果的影片中。

    宏都拉斯現任議長、救世主黨（PSH）國會議員芮登杜（Luis Redondo）則在X發文，「這完全違法，毫無效力。」救世主黨2022年與執政的自由重建黨組成聯盟，芮登杜獲推舉成為國會議長，並在任內推動宏國與台灣斷交。芮登杜並未當選下屆國會議員。

    以些微差距敗給阿斯夫拉的自由黨候選人納斯拉亞及執政的自由重建黨均痛批川普干預宏國大選。納斯拉亞接受路透訪問時指控，川普最後一刻介入導致他與勝選失之交臂。

