日外務省公開1994年外交文件 揭中國為阻李登輝訪日這樣威脅日本

已故前總統李登輝。（資料照）

已故前總統李登輝在任內（1988年-2000年）多次安排拜訪日本，但他被視為「台獨份子」，遭受中國強力打壓，導致任內未能如願實現，直到卸任後才頻繁訪日。日本外務省週三（24日）罕見公開1994年的外交文件，顯示當年中國政府對日本政府施壓，威脅若讓時任台灣總統李登輝順利訪問日本，「一定會出大事」！

根據《產經新聞》報導，日本首相高市早苗「台灣有事」言論導致中日關係急遽惡化，外務省24日對外公開的這份外交文件，凸顯中國對台日關係密切一直都非常感冒。文件指出，1994年3月，時任日本駐中大使國廣道彥為了時任首相細川護熙訪中事宜，前置作業協調，跟當時的中國外交部副部長唐家璇會晤，雙方見面時，唐家璇特別警告日方，如果讓李登輝以參加母校京都大學校友會名義訪日，那麼事情會「鬧得很大」。

1990年代，李登輝為了為了讓台灣突破國際孤立困境，積極推動用個人休假名義出訪的「度假外交」。當時細川政府聯合執政夥伴之一的新生黨，也有不少國會議員正在推動加強跟台灣之間的互動，這些都讓中國提高警覺。《產經》報導，當年李登輝的訪日計畫並沒有成行，而唐家璇後來也升任中國外交部長。

另外，這份外交文件也揭示，早在1994年1月，時任日本外務大臣羽田孜訪問中國，跟當時的中國外交部長錢其琛會談時，錢其琛針對日本跟台灣之間重要人士的互相訪問，語氣強硬地說，「絕對不允許」。而且在羽田孜訪問中國之前，中國早已持續施壓日本，要求日本在外長會談期間務必明確表態重申對台灣的基本立場，並強調「日方在這次訪問中再次表明立場，對於推動日中關係非常重要」。

《產經》指出，日本政府在1972年與中國建交時簽署的《日中共同聲明》中，對於中國主張「台灣是中國領土不可分割的一部分」，僅表示「充分理解並尊重」。而羽田孜跟錢其琛會談期間，面對中方口頭上的威脅，他僅回應「日本會遵守共同聲明的基本立場，跟台灣之間也會一直維持非官方性質的實務往來」，除此之外，沒有再進一步表示其他的立場。

