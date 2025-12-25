鍵盤俠GG了！ 澳男發文挺邦代海灘屠殺 家中竟藏4000發子彈

澳洲邦代海灘恐攻釀15死，全澳哀悼之際，竟有激進男子發文支持屠殺遭捕。圖為民眾在案發地邦代涼亭外獻花致哀。（法新社）

網路言論自由不能無限上綱，更不能作為支持恐怖主義的藉口。台灣近日才發生有人在網路上自稱北捷連續攻擊案共犯，涉嫌恐嚇公眾遭法院收押；澳洲如今也出現類似案例，一名男子因在社群媒體發文「100%支持」邦代海灘15死槍擊案而遭逮捕。更令人心驚的是，這名「鍵盤俠」家中竟然真的藏有大量軍火。

據《法新社》報導，西澳州（Western Australia）警方23日突襲搜查了39歲男子葛林（Martin Thomas Glynn）位於伯斯（Perth）的住處。警方在法庭上證實，雖然葛林表面上只是在網路上發表激進言論，但在他家中卻搜出了6把領有執照的槍枝、多達4000發未妥善保管的彈藥，以及大量反猶太主義宣傳素材。

請繼續往下閱讀...

葛林被控在社群媒體上公開發文，對12月14日造成15人死亡的邦代海灘猶太光明節恐怖攻擊表示「100%支持」。他隨即被依意圖進行種族騷擾、持有違禁武器及未妥善保管槍枝等罪名起訴，並於週三（24日）在費利曼圖（Fremantle）地方法院出庭。

面對指控，葛林在庭上辯稱自己無意傷害任何人，聲稱發文動機是為了將邦代海灘的攻擊事件與巴勒斯坦人在加薩（Gaza）的死亡情況進行「對比」。然而，考量到他在家中囤積的強大火力與激進言論，法官並未採信其說詞，裁定將他還押候審，直到明年2月再次出庭，這意味著他將在牢裡度過聖誕與新年假期。

辯稱對比加薩慘況 法官裁定收押至明年

西澳警察局長布蘭奇（Col Blanch）向媒體表示，警方初步研判葛林是單獨行動，並非恐怖組織網絡的一員，「但我們仍需評估此人潛在的威脅性」。澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）也發表聲明，強調澳洲絕不容許反猶太主義、仇恨與暴力意識形態存在，並感謝警方迅速識別並採取行動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法