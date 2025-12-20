中國公民記者揭新疆集中營暴行 尋求政治庇護險遭遣送親中國家

中國異議公民記者關恆被美國移民暨海關執法局（ICE）扣押，險些被送往親中國家烏干達。（擷取自X平台影片）

美國政府正式撤回將中國異議公民記者關恆（譯音）遣送烏干達。關恆2021年在中國新疆拍攝維吾爾族「集中營」影片，揭露中共暴行，隨後流亡美國尋求政治庇護。然而，他今年8月因川普政府緊縮移民政策遭美國移民暨海關執法局（ICE）扣押，面臨被遣送到與北京關係密切的烏干達，引發國際人權團體與跨黨派國會議員高度關切。

據《路透》報導，關恆曾於2021年在新疆拍攝多部影片，記錄了中共當局對維吾爾族穆斯林實施的集中營虐待與監控。他抵達美國後公開影片，以此申請政治庇護。

然而，在川普政府加強打擊非法入境的背景下，關恆於今年8月因非法入境遭到ICE扣押。儘管美國政府曾定調中共在新疆的行為是「種族滅絕」，但關恆卻因其移民身分，一度面臨被送往東非國家烏干達的命運。關恆的律師陳艾倫（Allen Chen）說，他們已收到國土安全部（DHS）的信函，確認不再尋求將關恆移送烏干達，但仍不清楚華府是否會繼續嘗試將關恆遣送其他國家。。

據《路透》查閱的資料顯示，美國國務院曾致函移民法官支持關恆的庇護申請。國務院民主人權暨勞工局代理副助理部長透納（Julie Turner）在信中指出，中共近年來持續騷擾並報復那些被視為「不忠」的人士，無論他們身處國內還是海外。

此外，美國眾議院中國問題特別委員會民主黨領袖克利什納穆希（Raja Krishnamoorthi）也致函國土安全部長諾姆（Kristi Noem），強調美國有「道德責任」支持新疆人權迫害的受害者，呼籲釋放關恆。

