    首頁 > 國際

    NASA資深探測器突失聯 恐影響火星探測車通訊

    2025/12/11 18:20 編譯管淑平／綜合報導
    NASA環繞火星的MAVEN探測器運作模擬圖。（路透檔案照）

    NASA環繞火星的MAVEN探測器運作模擬圖。（路透檔案照）

    在火星軌道上運作超過10年的美國國家航空暨太空總署（NASA）「火星大氣與揮發物演化」（MAVEN）探測器，與地球控制中心的通訊近日突然中斷，NASA正緊急找出原因。由於MAVEN也身兼通訊中繼站任務，其突然失聯可能連帶影響火星探測車與地球的通訊。

    《美聯社》10日報導，NASA證實在上週末期間，與MAVEN探測器失聯，指該探測器運行到火星背面前，一直運作正常，但當它繞行火星背面後，重新出現就一直「靜默」。根據NASA 9日發出的聲明，MAVEN是在6日失去訊號。

    MAVEN探測器2013年發射，次年進入火星軌道後，開始觀測火星上層大氣層，以及火星大氣層與「太陽風」的交互作用。科學家後來根據MAVEN的觀測推測，這種來自太陽的帶電粒子流，是導致火星經過漫長時間後，大多數大氣層逐漸流失的原因，使火星環境從早期可能較溫暖潮濕，變成今日所見的乾冷荒涼景象。

    除了觀測火星，MAVEN也肩負NASA兩輛火星探測車「好奇號」（Curiosity）和「毅力號」（Perseverance）的通訊中繼站角色，將探測車從火星地表蒐集到的資料，傳輸回地球。

    NASA表示，目前正進行工程層面的調查，了解失聯原因。目前NASA另外兩具部署火星軌道的探測器，2001年發射的「火星奧德賽號」（Mars Odyssey）、2005年發射的「火星勘測軌道衛星」（Mars Reconnaissance Orbiter），仍在持續運作中。

