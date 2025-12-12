高雄台南一夜連續4起地震！有3起最大震度4級

高雄台南一夜連續4起地震！有3起最大震度4級2025/12/12 06:35 即時新聞／綜合報導
今晨4時24分在台南市楠西區則發生規模4.0有感地震，最大震度為台南市曾文4級。（圖擷自氣象署）
南部地區深夜地震不斷，自昨晚22時49分發生規模4.7地震後，到今晨4點24分已陸續發生4起有感地震，其中有3起最大震度均達4級。
高雄市甲仙區昨晚22時49分發生規模4.7有感地震，最大震度出現在嘉義縣大埔、高雄市桃源及台南市楠西，均為4級。
相隔僅10分鐘，高雄市甲仙區昨晚22時59分也發生規模3.5有感地震，震央位於高雄市政府北北東方71.2公里，地震深度為8公里。
到了昨深夜23時19分高雄市甲仙區又發生規模4.7有感地震，最大震度嘉義縣大埔及高雄市桃源均為4級。
今晨4時24分在台南市楠西區則發生規模4.0有感地震，最大震度為台南市曾文4級。雖然震央從高雄跑到台南，但相隔不遠，都集中在比較靠山區的地帶。
針對陸續發生的地震，也引發一些PTT鄉民議論，並紛紛留言指出，「甲仙三連震誒」、「震央幾乎一樣」、「深度很淺耶」、「希望不是前震」，也有網友稱「突然就嗶嗶叫，沒人覺得警報更嚇人嗎」。針對今晨震央在台南的地震，也有網友說「台南有感」、「又是年初那位置，今年搖好多次了」。
