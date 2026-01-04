為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    甫遭中共肉搜 沈伯洋又遭冒名恐嚇吳思瑤

    2026/01/04 11:45 記者林哲遠／台北報導
    民進黨政策會執行長吳思瑤今受訪時表示，沈伯洋昨才遭受中共官媒跨境鎮壓，當天她又收到冒名沈伯洋的恐嚇電郵。（翻攝吳思瑤threads）

    民進黨政策會執行長吳思瑤今受訪時表示，沈伯洋昨才遭受中共官媒跨境鎮壓，當天她又收到冒名沈伯洋的恐嚇電郵。（翻攝吳思瑤threads）

    中國屢次鎖定攻訐民進黨立委沈伯洋，近日在官媒及社群散播其工作及居住地點衛星影像。民進黨政策會執行長吳思瑤今受訪時表示，沈伯洋昨才遭受中共官媒跨境鎮壓，當天她又收到冒名沈伯洋的恐嚇電郵，該名帳號冒名沈伯洋寄信給她，內容以簡體字聲稱要砍殺她的服務處，她已報案處理絕不姑息。

    吳思瑤指出，網絡恐嚇無所不在，她這段時間也深受這些網絡的騷擾，在跨年前後就曾有冒名吳思瑤的信箱威脅要攻擊101、松山機場及總統府等，這些要做出對於公共安全無差別的攻擊，當然該告就告絕不姑息。

    豈料，沈伯洋昨才遭受中共官媒跨境鎮壓，當天她又收到冒名沈伯洋的恐嚇電郵。吳思瑤說明，該帳號冒名沈伯洋寄信給她，內容以簡體字聲稱要砍殺她的服務處，更寫下非常多粗俗的言語的暴力。

    吳思瑤強調，針對這些網絡暴力的事件，期待警政單位，能夠嚴查撤辦，這段時間她已赴北投分局報案了10多次，這種冒名公眾人物來進行恐怖威脅的，絕不能孤息，相關的執法單位該應硬起來、努力去做。

