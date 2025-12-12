為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    五角大廈機密報告曝美難保台？黃暐瀚分析美最新戰略「台灣很重要」

    2025/12/12 07:36 即時新聞／綜合報導
    圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號和羅斯福號，示意圖。（路透資料照）

    圖為美軍航空母艦雷根號、尼米茲號和羅斯福號，示意圖。（路透資料照）

    美媒《紐約時報》日前引述美國戰爭部的機密評估報告稱，美國在新型態戰爭的準備遠不及中國，多次兵推結果顯示美國都是戰敗，這項消息引發外界議論。不過對此資深媒體人黃暐瀚直言，雖然引起網友議論，但這份密件是去年完成的報告，而在今年的國安戰略報告更加強調第一島鏈各國都必須一起提高軍費，壓制潛在的威脅，這也凸顯美方態度為：「台灣很重要」、「美國不能失去南海航道」、「組隊一起壓制潛在威脅」。

    黃暐瀚在臉書發文指出，有些網友拿媒體寫的美國五角大廈密件在問，說美國打不過中共。對此他表示，「善意提醒這些看來相當樂見中共軍力強盛的網友們，這份密件是美國國防部去年完成的報告，內容評估共軍正在崛起，美軍恐怕已無『單獨壓制力』」。

    黃暐瀚強調，正因為如此，所以今年2025的國安戰略報告，才更強調第一島鏈各國（日本、韓國、台灣、印度）都必須一起提高軍費，共組一支更強的隊伍，壓制潛在的威脅，不是嗎？

    黃暐瀚分析，仔細看完國安戰略報告就知道，美方態度為：「台灣很重要」、「美國不能失去南海航道」、「組隊一起壓制潛在威脅」！他也比喻，「就像美國隊長從九頭蛇一路打到薩諾斯，組隊繼續打，不代表放棄，差別之大，不可不察」。

