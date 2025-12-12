竹縣府明年新設數位發展處 前藍營新媒體部副主任劉奕帆任處長

新竹縣政府首位數位發展處處長劉奕帆。（竹縣府提供）

新竹縣政府明年元旦將新設數位發展處，縣長楊文科證實首任處長，將由曾任國民黨新媒體部副主任的劉奕帆出任，將是未來新竹縣團隊中最年輕的一級主管。

至於另一個新增設的高齡長照處，處長則由縣府社會處副處長許瑜庭升任，楊文科肯定她行政資歷完整，性格親切活潑又具領導能力，2人都將在明年元旦走馬上任。

楊文科說，把科技導入政治治理、用更細膩的分工推動長照3.0，是他未來任期最後1年的核心工作之一。藉著組織擴編，期許新增的數發處，能讓新竹縣既有的智慧治理成效再攀高峰，使縣民的生活日常有更多人工智慧化的輔助、增加便利性之外，同步也要鞏固資安。

為此，他徵詢業界與國內AI相關學界，發現年僅40歲、母族在新豐的劉奕帆，除是國家教育研究院測驗評量研究中心副研究員，也是國立清華大學兼任副教授，專長AI科技輔助學習等領域，博士攻讀的就是網路學習科技，涉獵研究科技輔助語言學習、行動學習、人因、註記行為等，主持參與超過27項研究計畫，在程式設計、視覺設計都有豐富實戰經驗。

他還完成教學系統、商業程式，以及一般的平面設計與動畫設計超過35項專案，個人或指導學生取得的獎項也很豐富，堪稱理論和實務雙「開掛」、不可多得的人才，所以特別向國家教育研究院借調來新竹縣效力。

新竹縣政府首位高齡長照處處長許瑜庭，將在明年元旦上任。（竹縣府提供）

