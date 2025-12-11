為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    政治

    狗仔偷拍案》謝幸恩被控妨害秘密、違反國安法 檢調首約談

    2025/12/11 18:39 記者王定傳／台北報導
    中央社前記者謝幸恩。（記者王定傳攝）

    中央社前記者謝幸恩。（記者王定傳攝）

    民眾黨主席黃國昌日前被控指揮「狗仔集團」跟拍政敵疑雲，媒體報導黃國昌吸收中央社前記者謝幸恩，謝甚至化名「蕭依依」在網路媒體發表報導操弄輿論，而被告發涉妨害秘密及背信、違反國安法罪嫌；台北地檢署今指揮調查局首度以被告身分約談謝幸恩，謝抵達北檢複訊，面對媒體不發一語。

    王義川去年6月質疑遭人跟拍，因此向警方報案，8月收到檢方不起訴處分書。鏡報新聞網9月見報導指，黃國昌近年培養跟拍集團，偷拍綠營政治人物，而黃國昌還親自指揮狗仔辦案。

    事件延燒後，黃國昌起初回應為「反蒐證」，中央社則將謝幸恩調職，謝幸恩於9月29日請辭並發表聲明：「辭職，並不代表失敗，更非退讓，而是一種對媒體價值的堅持」。

    中央社9月30日聲明表示，謝幸恩恐涉及「政治狗仔」及化名「蕭依依」採訪發稿，可能已違反新聞倫理規範及社規，嚴重傷害社譽，已向北檢對謝提起「背信」等罪的刑事告訴；同日，青年監督聯盟執行長許譽騰在律師陳又新陪同下，前往北檢告發凱思國際負責人李麗娟涉犯國安法，另告發謝幸恩涉犯妨害秘密等罪。

    王義川則於10月3日前往北檢控告或告發黃國昌、李麗娟、謝幸恩及跟拍他的4名狗仔共7人，涉違反個資法、妨害秘密、社會秩序維護法及違反國安法。

