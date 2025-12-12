為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    獨家》追查基隆河油污染元凶 基檢逮到偷排業者聲押將誠負責人

    2025/12/12 00:03 記者林嘉東／基隆報導
    基隆地檢署搜索基隆市將誠公司，約談游姓負責人等7人，查扣公司車輛、油罐車等犯罪工具。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署搜索基隆市將誠公司，約談游姓負責人等7人，查扣公司車輛、油罐車等犯罪工具。（記者林嘉東攝）

    基隆河油污事件基隆地檢署偵查發現，污染源來自收取廢油污水的將誠公司，涉為節省清除成本，將廢油污水儲放在油罐車內，再偷排入基隆河內，昨搜索將誠並帶回游姓負責人等7人，今（11日）複訊至深夜11點半，認定將誠偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游男等7人涉犯廢棄物清理法等罪，其中游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，餘王姓2名員工分別諭知4 、5萬元交保。

    基隆河油污事件影響基隆和新北汐止10餘萬自來水用戶用水，基隆市環保局、環境部調查11月27日基隆河污染事件，追查自來水污染源，是從緊鄰世界貨櫃儲運場的源遠路102巷大排水溝排出後，發現正方倉儲與國光客運子公司盛星動力公司涉違法排放廢水，依違反水污染防治法分別裁罰60萬、100萬元；但基隆市府認為兩業者並非自來水污染元凶，已向基隆地檢署告發。

    基隆地檢署連日追查基隆河油污源發現，世紀貨櫃儲運場內收取廢油污水的將誠公司涉嫌偷排情節重大；據指出，將誠收取廢油污水後，依規定須將廢油污水運至桃園觀音區台清公司進行廢油污水回收再利用，並支付相當清除處理費，將誠為節省清除成本，竟將台中港收取的廢油污水載回公司，再將儲放在油罐車上的廢油污水，偷偷排進源遠路102巷大排水溝，流入基隆河，但將誠公司偷排廢油污水是否與此次基隆市自來水污染有關，還要進一步釐清。

    基隆地檢署檢察官昨天指揮基隆市警局刑警大隊科技偵查隊、刑大偵三隊、三分局等單位搜索將誠公司，帶回游姓負責人、王姓司機等7人，並查扣公司內油罐車等車輛，採樣比對油罐車內廢油污水化學成分，與此次環境部採集的水污染樣本是否相符，因昨晚依法停止夜間偵訊，今天下午持續複訊中。

    檢察官複訊至晚間11時30分認定，將誠公司偷排廢油污水犯嫌重大，游男等7人均涉犯廢棄物清理法、公共危險等罪嫌，其中游男與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見，其餘王姓2名員工分別諭知4 、5萬元交保。

    基隆地檢署搜索基隆市將誠公司，約談游姓負責人等7人，查扣公司車輛、油罐車等犯罪工具，並貼上封條。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署搜索基隆市將誠公司，約談游姓負責人等7人，查扣公司車輛、油罐車等犯罪工具，並貼上封條。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署複訊至11點半深夜認定，將誠公司偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游姓負責人與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者林嘉東攝）

    基隆地檢署複訊至11點半深夜認定，將誠公司偷排廢油污水犯罪嫌疑重大，游姓負責人與何姓等4名員工等5人有串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。（記者林嘉東攝）

    將誠王姓員工4萬元交保，王男交保後步出基隆地檢署。（記者林嘉東攝）

    將誠王姓員工4萬元交保，王男交保後步出基隆地檢署。（記者林嘉東攝）

