《星際大戰》初版海報原畫拍出1.2億台幣 創系列紀錄

《星際大戰》初登場的經典海報原畫。（美聯社）

《星際大戰》初登場的經典海報原畫，問世近50年後再度掀起話題。這幅向全球觀眾首次展示「遙遠銀河系」的畫作，於本週在美國德州拍賣，以387.5萬美元（約1.2億新台幣）落槌，創下該系列與電影海報藝術的拍賣新紀錄。

據《美聯社》報導，這幅由知名電影海報設計師湯姆．榮（Tom Jung）創作的壓克力與噴槍畫作，最早在1977年5月13日刊登於報紙廣告，比《星際大戰》首映早了兩週，後續更出現在看板、雜誌與戲院印刷品上。海瑞得拍賣行（Heritage Auctions）流行文化與歷史委託部門主任埃普廷（Charles Epting）表示，這幾乎是當時美國觀眾首次見到《星戰》的視覺形象。

請繼續往下閱讀...

作品多年由《星戰》製片蓋瑞．寇茲（Gary Kurtz）收藏，先放置於辦公室，後轉交給家人保存。此次由寇茲家族委託達拉斯的Heritage Auctions拍賣，起標價即達100萬美元，最終價格遠超預期。

這張珍貴的原畫由《星際大戰》製片人加里·庫爾茨（Gary Kurtz）收藏，他將其掛在辦公室牆上，之後傳給了女兒。庫爾茨家族隨後將這件作品委託拍賣，拍賣行以100萬美元（約3100萬新台幣）起標，最終價格遠超預期高達387.5萬美元。

這次成交不僅打破了海報藝術品紀錄，也超越了先前黑武士光劍360萬美元（約1.1億新台幣）的成交價紀錄，成為《星戰》系列最貴收藏品。

埃普廷指出，這幅畫作不僅僅是電影周邊商品，它同時也是美國歷史和流行文化的重要文物。他認為，公眾對《星際大戰》電影的深厚情感連結，是天價成交的關鍵因素。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法