英國AV女優峇里島被逮 疑拍不雅內容 護照遭扣押

英國成人片女星邦妮，被印尼警方懷疑在峇里島違法拍攝成人片。（圖／翻攝自IG／onlybonnieblue）

根據《法新社》11日報導，印尼峇里島警方日前突襲一處被懷疑用於拍攝不雅內容的工作室，拘留一名英國籍情色片女星。雖然當局尚未查出實際拍攝色情影片的證據，但警方及移民單位指出，該名女星與三名同行外籍男子仍因違反旅遊簽證規定，恐將面臨驅逐出境與列黑名單處分。

警方表示，12月4日接獲「關心民眾」檢舉後，在峇里島巴東（Badung）地區展開突襲，拘留26歲的邦妮．布露（Bonnie Blue，本名 Tia Billinger），並將兩名英國男子與一名澳洲男子帶回調查。峇里島警局局長阿里夫（Muhammad Arif Batubara）說，4人疑涉製作「違反善良風俗的內容」。

移民局官員指出，目前未發現4人拍攝色情影片，但已確認其使用觀光簽證從事工作，並有違反交通規定等情事，當局將立即採取行動，加以驅逐並列入黑名單。

警方透露，突襲當天扣押了攝影器材、避孕用品，以及一輛車身印有「性交巴士（Bang Bus）字樣的藍色小貨車。四人護照已遭扣押，將於12日在登帕薩地方法院出庭，遣返程序將在聽證後立即啟動。

警方並訊問16名證人。證人表示該團隊拍攝的只是「搞笑、玩樂性質」影片，並非色情內容。但布露因早年在網路上以挑逗性影片走紅，還宣稱「12小時與逾千名男性發生性行為」，使案件備受關注。

峇里島雖為印度教文化為主的國際觀光勝地，但印尼法律對色情製作態度極為嚴格，最高可判12年徒刑並處以約60億印尼盾（約新台幣1120萬元）罰金。近年外籍旅客不當行為頻傳，包括多名俄羅斯網紅因在聖地裸拍遭驅逐，使相關案件更加敏感。

