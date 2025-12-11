涉收受統一教賄賂 南韓海洋水產部長田載秀駁斥指控請辭

田載秀日前代表南韓政府訪美出席聯合國大會，11日返抵仁川國際機場並接受記者採訪。（法新社）

南韓海洋水產部長田載秀被爆出疑似收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄賂，11日公開請辭，並強調相關指控皆不屬實。南韓總統李在明近日下達指示，朝野政治人物收受統一教賄賂都必須嚴正調查。

韓聯社報導，田載秀日前代表南韓政府訪美出席聯合國大會第80屆會議第58次全體會議，11日返抵仁川國際機場。田載秀在機場接受記者採訪時稱，相關指控非常荒誕，不僅虛假且毫無根據，但作為公職人員，卸下職務坦蕩面對才更為妥當，也能避免海洋水產部和李在明政府因此事動搖。

田載秀強調，「相關疑點純屬捏造，我從未接受過非法財物，今後將透過調查或記者會等方式向國民詳細解釋。」他說，「部分人認為，我辭職就等於承認指控屬實，但這純屬誤解；為了表明坦然解決問題和負責任的態度，我才決定請辭。」

南韓檢方日前針對前第一夫人金建希包括操縱股價、違反「政治資金法」和收受統一教賄賂等展開調查。其中，統一教前世界本部長尹英浩（音譯）今年8月接受傳喚時供稱，除了國民力量黨之外，統一教還曾向共同民主黨等執政陣營人士提供資助。

尹英浩主張，他曾於2018年至2020年左右向田載秀提供2支名牌手錶和現金，委托田載秀幫助推動統一教的長期目標「日韓海底隧道」等計畫。檢方當時將案件移交給隸屬南韓警察廳的國家偵查本部。

公開資料顯示，南韓海洋水產部負責海洋和漁業部門工作，包括促進海上安全、保護海洋環境、港口和漁港發展、極地研究開發及管理永續利用等。

