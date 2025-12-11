為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    涉收受統一教賄賂 南韓海洋水產部長田載秀駁斥指控請辭

    2025/12/11 12:46 即時新聞／綜合報導
    田載秀日前代表南韓政府訪美出席聯合國大會，11日返抵仁川國際機場並接受記者採訪。（法新社）

    田載秀日前代表南韓政府訪美出席聯合國大會，11日返抵仁川國際機場並接受記者採訪。（法新社）

    南韓海洋水產部長田載秀被爆出疑似收受統一教（世界和平統一家庭聯合會）賄賂，11日公開請辭，並強調相關指控皆不屬實。南韓總統李在明近日下達指示，朝野政治人物收受統一教賄賂都必須嚴正調查。

    韓聯社報導，田載秀日前代表南韓政府訪美出席聯合國大會第80屆會議第58次全體會議，11日返抵仁川國際機場。田載秀在機場接受記者採訪時稱，相關指控非常荒誕，不僅虛假且毫無根據，但作為公職人員，卸下職務坦蕩面對才更為妥當，也能避免海洋水產部和李在明政府因此事動搖。

    田載秀強調，「相關疑點純屬捏造，我從未接受過非法財物，今後將透過調查或記者會等方式向國民詳細解釋。」他說，「部分人認為，我辭職就等於承認指控屬實，但這純屬誤解；為了表明坦然解決問題和負責任的態度，我才決定請辭。」

    南韓檢方日前針對前第一夫人金建希包括操縱股價、違反「政治資金法」和收受統一教賄賂等展開調查。其中，統一教前世界本部長尹英浩（音譯）今年8月接受傳喚時供稱，除了國民力量黨之外，統一教還曾向共同民主黨等執政陣營人士提供資助。

    尹英浩主張，他曾於2018年至2020年左右向田載秀提供2支名牌手錶和現金，委托田載秀幫助推動統一教的長期目標「日韓海底隧道」等計畫。檢方當時將案件移交給隸屬南韓警察廳的國家偵查本部。

    公開資料顯示，南韓海洋水產部負責海洋和漁業部門工作，包括促進海上安全、保護海洋環境、港口和漁港發展、極地研究開發及管理永續利用等。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播