為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    剛獲特赦就開砲！宏國前總統大讚川普 控拜登政府「設局」害他坐牢

    2025/12/11 12:57 編譯陳成良／綜合報導
    獲川普特赦的宏都拉斯前總統葉南德茲（見圖）首度受訪，指控自己因運毒入獄是拜登政府的政治陷害，並大讚川普介入宏國選舉。（路透檔案照）

    獲川普特赦的宏都拉斯前總統葉南德茲（見圖）首度受訪，指控自己因運毒入獄是拜登政府的政治陷害，並大讚川普介入宏國選舉。（路透檔案照）

    甫獲得美國總統川普特赦而重獲自由的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），10日打破沉默接受美媒專訪。他不僅高調讚揚川普支持宏國保守派候選人是「開啟了人民的眼界」，更語出驚人地指控，自己先前因運毒被判45年徒刑，完全是拜登政府因為他「太過保守」而精心策劃的政治設局。

    據《法新社》報導，葉南德茲在獲釋後首度接受美國極右翼媒體「一個美國新聞網」（OAN）專訪。目前行蹤成謎的他表示：「宏都拉斯人民傳遞了一個明確的訊息。他們壓倒性地拒絕了激進左派的失敗意識形態，以及來自委內瑞拉的社會主義。」

    這番話是針對目前陷入膠著的宏都拉斯總統大選。獲川普強力背書的保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），目前以微幅優勢領先，但因計票系統故障頻傳，執政的左翼政黨強烈質疑川普介選及選舉舞弊。葉南德茲為此辯護稱：「激進左派有一套劇本，如果他們沒贏，就不會承認結果。」

    堅稱運毒罪是「拜登設局」 哭窮無法流亡以色列

    葉南德茲先前因被控協助將數噸古柯鹼運往美國，遭宏國引渡並在美國被定罪判刑45年。他在專訪中堅稱清白，指控這一切都是前任拜登政府的陰謀，「因為我的政策太過保守」。

    關於未來動向，葉南德茲並未透露是否會在美國尋求庇護，僅表示首要任務是與四年未見的家人團聚。當被問及是否考慮流亡至以色列，畢竟他在任內曾承認耶路撒冷為以色列首都而與以國關係密切，葉南德茲竟表示：「那是很複雜的一步，而且我沒有任何財政支持可以這麼做。」

    面對宏都拉斯現任政府檢察部門在他獲釋後立即重啟逮捕令，葉南德茲反擊道：「這難道不是政治迫害的明顯例子嗎？」他聲稱，若返回宏都拉斯，不僅要面對政治指控，生命更將受到威脅，「FBI和其他美國機構的文件顯示，有人想針對我和我的家人。」

    目前宏都拉斯執政黨堅持，川普的特赦與表態支持，已構成對宏國選舉的嚴重干預。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播