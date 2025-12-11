剛獲特赦就開砲！宏國前總統大讚川普 控拜登政府「設局」害他坐牢

獲川普特赦的宏都拉斯前總統葉南德茲（見圖）首度受訪，指控自己因運毒入獄是拜登政府的政治陷害，並大讚川普介入宏國選舉。（路透檔案照）

甫獲得美國總統川普特赦而重獲自由的宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez），10日打破沉默接受美媒專訪。他不僅高調讚揚川普支持宏國保守派候選人是「開啟了人民的眼界」，更語出驚人地指控，自己先前因運毒被判45年徒刑，完全是拜登政府因為他「太過保守」而精心策劃的政治設局。

據《法新社》報導，葉南德茲在獲釋後首度接受美國極右翼媒體「一個美國新聞網」（OAN）專訪。目前行蹤成謎的他表示：「宏都拉斯人民傳遞了一個明確的訊息。他們壓倒性地拒絕了激進左派的失敗意識形態，以及來自委內瑞拉的社會主義。」

這番話是針對目前陷入膠著的宏都拉斯總統大選。獲川普強力背書的保守派商人阿斯夫拉（Nasry Asfura），目前以微幅優勢領先，但因計票系統故障頻傳，執政的左翼政黨強烈質疑川普介選及選舉舞弊。葉南德茲為此辯護稱：「激進左派有一套劇本，如果他們沒贏，就不會承認結果。」

堅稱運毒罪是「拜登設局」 哭窮無法流亡以色列

葉南德茲先前因被控協助將數噸古柯鹼運往美國，遭宏國引渡並在美國被定罪判刑45年。他在專訪中堅稱清白，指控這一切都是前任拜登政府的陰謀，「因為我的政策太過保守」。

關於未來動向，葉南德茲並未透露是否會在美國尋求庇護，僅表示首要任務是與四年未見的家人團聚。當被問及是否考慮流亡至以色列，畢竟他在任內曾承認耶路撒冷為以色列首都而與以國關係密切，葉南德茲竟表示：「那是很複雜的一步，而且我沒有任何財政支持可以這麼做。」

面對宏都拉斯現任政府檢察部門在他獲釋後立即重啟逮捕令，葉南德茲反擊道：「這難道不是政治迫害的明顯例子嗎？」他聲稱，若返回宏都拉斯，不僅要面對政治指控，生命更將受到威脅，「FBI和其他美國機構的文件顯示，有人想針對我和我的家人。」

目前宏都拉斯執政黨堅持，川普的特赦與表態支持，已構成對宏國選舉的嚴重干預。

