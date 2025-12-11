為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    日版「燒肉粽」事件！朝日電視台男子墜樓 砸中路人釀1死1傷

    2025/12/11 12:42 即時新聞／綜合報導
    日本東京都昨（10）日晚間發生一起墜樓案，1名男子自朝日電視台總部大樓高處墜落後當場身亡，落地時碰巧砸傷1名路人，導致對方受傷送醫。（圖擷取自「FNNプライムオンライン」YouTube）

    日本東京都昨（10）日晚間發生一起墜樓案，1名男子自朝日電視台總部大樓高處墜落後當場身亡，落地時碰巧砸傷1名路人，導致對方受傷送醫。（圖擷取自「FNNプライムオンライン」YouTube）

    日本東京都昨（10）日晚間發生一起墜樓案，1名男子因不明原因，從位於六本木的朝日電視台總部大樓高處墜落，當場身亡；男子落地時，砸中1名路過男子，導致對方頭部與肩膀受傷，已送醫救治。這起事故共釀成1死1傷，警方目前仍在調查案發經過，朝日電視台則在第一時間證實，死者為公司外聘員工。

    綜合日媒報導，根據東京港區麻布警察署透露，他們在10日晚間近7點左右，接獲1名在六本木擔任保全的民眾通報，指出有1名男子從朝日電視台的總部大樓高處墜落，落地時還恰巧壓到1名40多歲的男性路人。由於事發現場正好在六本木「欅坂燈飾」活動附近，有不少原本正在欣賞與拍攝耶誕燈飾的民眾，親眼目睹這起墜樓案發生。

    警方與救護車獲報後趕往現場，發現墜樓男子已當場失去生命跡象，死者年齡推估約20至30歲，警方正在調查男子是否為輕生或有其他外力介入。至於被意外捲入事故的路過男子，則是頭部、左肩受到輕傷，事發後已被緊急送往醫院檢查與治療。

    朝日電視台也回應，死者是電視台的外聘員工，持有總部大樓的通行證，並對這起憾事深感哀悼，也提到詳細事故原因，仍有待警方進一步調查。

    自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
    安心專線：1925
    生命線協談專線：1995。
    張老師專線：1980

