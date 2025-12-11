拒絕再玩！馬斯克吐心聲：若重來不會去DOGE

特斯拉執行長馬斯克在訪談中表示，政府效率部（DOGE）的工作只能說是「有點成績」，若再給他一次機會，他不會再來一次。（法新社檔案照）

特斯拉與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克（Elon Musk），近日在一場由其助手、保守派意見領袖米勒（Katie Miller）主持的訪談中表示，他應美國總統川普之邀領導「政府效率部」（DOGE）的工作，只能說是「有點成績」（somewhat successful），要是再給他一次機會，他不會再來一次。

美聯社報導，馬斯克在今年春天離開DOGE，該機構上月正式關閉。這位億萬富豪雖然整體上為這個頗具爭議的臨時機構辯護，但他也感嘆，要在短時間內改造聯邦政府非常困難。他也坦承，由於DOGE的工作非常不受歡迎，他的企業因此受到相當程度的損害。

他對米勒說：「我們有一點成績。我們算是有點成績。」

米勒追問他是否會重來一次，他回答：「我認為不會……如果不是去做DOGE，我基本上會專心投入我的公司。」

馬斯克近乎感傷地說：「他們就不會去燒那些車了。」他指的是民眾對特斯拉發動的抗議行動。

不過，自從馬斯克離開川普政府後，他的情況確實有所好轉。特斯拉股東已批准一份薪酬方案，可能讓馬斯克成為全球首位擁有上兆美元財富的富豪。

馬斯克前述談話出現在「凱蒂・米勒播客」（Katie Miller Podcast）上。米勒在離開政府並轉進馬斯克旗下民營企業工作後，開始主持這檔節目。兩人面對面坐著對談逾50分鐘，內容橫跨DOGE、人工智慧、社群媒體、陰謀論與時尚等議題。

米勒並未深入詢問DOGE的內部運作，以及該機構以爭議方式接管聯邦機構與資料系統的情況。

馬斯克強調，DOGE透過自動化系統與聯邦撥款分類優化，每年可以節省多達2000億美元的「殭屍付款」（zombie payments）。但這個數字仍遠不及他當初宣稱可節省「數兆美元」的雄心。

