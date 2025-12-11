考古大發現！人類「已知用火」提早35萬年 英國遺址有證據

英國科學家在薩福克郡的巴納姆舊石器時代遺址發現，古代人類可能在40萬年前就學會生火。（美聯社）

英國科學家表示，他們發現的證據顯示，古代人類可能比此前認定的更早學會生火。在現今英格蘭東部一帶，他們找到約40萬年前刻意點火的痕跡。

美聯社報導，這項研究發表於「自然」（Nature）期刊，將人類已知最早的受控生火紀錄往前推了約35萬年。過去最早被確認的證據，來自現今法國北部的尼安德塔人遺址，年代約為5萬年前。

這項發現來自薩福克郡（Suffolk）巴納姆（Barnham）舊石器時代遺址。該地點已被發掘數十年。一個由英國博物館領導的研究團隊，在遺址中發現一片被高溫烘烤的黏土、因強烈熱能而破裂的燧石手斧，以及兩片黃鐵礦碎片。黃鐵礦在與燧石敲擊時會產生火花。

研究人員花了4年時間分析，以排除自然野火的可能性。地球化學測試顯示，該處溫度曾超過攝氏700度，並具有在相同地點反覆燃燒的痕跡。

研究團隊指出，這種模式符合人造火塘，而非雷擊所造成的火災。

英國博物館舊石器時代考古學家戴維斯（Rob Davis）表示，高溫、受控燃燒與黃鐵礦碎片的組合，顯示「他們究竟是如何生火，以及他們確實在生火」。

黃鐵礦在巴納姆並非天然產物。其出現意味著當地先民刻意採集，因為他們理解其性質，並能利用它引燃火種。

刻意生火的證據在考古紀錄中極為罕見。灰燼容易被吹散，木炭會腐壞，受熱改變的沉積物也可能遭侵蝕。

但在巴納姆，這些燃燒沉積物被封存在古代池塘的沉積層內，使科學家得以重建早期人類如何使用這個地點。

研究人員指出，這項發現對人類演化具有重要意涵。

火讓早期族群得以在更寒冷的環境中生存、驅趕掠食者，並烹調食物。烹調可分解根莖類植物的毒素，並殺死肉類中的病原體，使食物更容易消化，並釋放出更多能量支持更大的腦部。

英國自然史博物館人類演化專家史崔格納（Chris Stringer）表示，來自英國與西班牙的化石顯示，巴納姆的居民是早期尼安德塔人，他們的顱骨特徵與DNA均顯示日益提升的認知與技術能力。

火也開啟了新的社會生活形式。夜間圍繞火塘的聚集活動，提供了計畫、講故事與強化群體關係的時間。這些行為通常被視為語言發展與更有組織社會的基礎。

考古學家指出，巴納姆遺址符合英國與歐陸在50萬至40萬年前的一個更廣泛模式，即早期人類腦容量逐步接近現代水準，並出現愈來愈複雜的行為證據。

英國博物館舊石器收藏策展人艾希頓（Nick Ashton）形容，這次發現是「我40年職涯中最令人興奮的發現」。

對考古學家而言，這項研究成果有助於回答一個長久存在的問題：人類究竟何時不再依賴雷擊或野火，而是學會在任何時間、任何地點自行製造火焰。

