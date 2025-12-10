為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    彩券中5200萬頭獎！印度夫妻怕被綁架「全家連滾帶爬逃亡」

    2025/12/10 18:59 即時新聞／綜合報導
    印度一對夫妻日前幸運贏得高達1.5億盧比的頭獎，卻因為害怕事後被不肖宵小危害生命安全，嚇得帶著全家連夜逃跑。（圖擷取自@princesinghrk 社群平台「X」）

    印度一對夫妻日前幸運贏得高達1.5億盧比的頭獎，卻因為害怕事後被不肖宵小危害生命安全，嚇得帶著全家連夜逃跑。（圖擷取自@princesinghrk 社群平台「X」）

    印度旁遮普省（Punjab）近期發生一起奇案，當地一對夫妻購買樂透彩券，結果幸運贏得高達1.5億盧比（約新台幣5202萬元）的頭獎，原本2人沉浸在一夕暴富的喜悅，但害怕隨著中獎消息傳開，他們會遭不肖宵小危害自己與家人的生命安全，竟因此嚇得帶著全家大小連夜逃跑，這番大動作事後引起警方與各界關注。

    綜合外媒報導，先前住在旁遮普省法里德科特區（Faridkot）的女子考爾（Naseeb Kaur）與丈夫辛格（（Ram Singh），是在當地農場工作、領取日薪維生的農民夫妻。報導指出，平時辛格喜歡購買小額彩券，直到近期他在妻子的說服下，才罕見購買1張售價200盧比（約新台幣69元）的彩票，沒想到竟因此中了1.5億盧比的大獎。

    夫妻倆原本歡慶幸運成為億萬富翁，但這份喜悅很快就被恐懼取代，尤其是彩券中心工作人員向他們示警，常有中獎者收到勒索、綁架威脅，讓2人害怕自己或兒女會成為有心人士的勒索綁架對象。當地媒體指出，這對夫妻的擔憂並非空穴來風，上月齋浦爾市（Jaipur）一名菜販因為買彩券中大獎，事後不斷遭黑幫威脅，至今不敢出門。

    獲得警告的夫妻倆頓時備感壓力，於是決定趁著中獎消息在村內傳開前，緊急連夜帶著全家人搬離原本的住所，更將手機全面關機，徹底隱藏行蹤。直到本月6日，彩券中心發現這家人中獎後遲遲沒來領取鉅款，才趕緊報警求助，警方獲報後派人秘密會見夫妻倆，除了協助他們領獎，也保證會全力支持與提供這家人的安全。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播