彩券中5200萬頭獎！印度夫妻怕被綁架「全家連滾帶爬逃亡」

印度一對夫妻日前幸運贏得高達1.5億盧比的頭獎，卻因為害怕事後被不肖宵小危害生命安全，嚇得帶著全家連夜逃跑。（圖擷取自@princesinghrk 社群平台「X」）

印度旁遮普省（Punjab）近期發生一起奇案，當地一對夫妻購買樂透彩券，結果幸運贏得高達1.5億盧比（約新台幣5202萬元）的頭獎，原本2人沉浸在一夕暴富的喜悅，但害怕隨著中獎消息傳開，他們會遭不肖宵小危害自己與家人的生命安全，竟因此嚇得帶著全家大小連夜逃跑，這番大動作事後引起警方與各界關注。

綜合外媒報導，先前住在旁遮普省法里德科特區（Faridkot）的女子考爾（Naseeb Kaur）與丈夫辛格（（Ram Singh），是在當地農場工作、領取日薪維生的農民夫妻。報導指出，平時辛格喜歡購買小額彩券，直到近期他在妻子的說服下，才罕見購買1張售價200盧比（約新台幣69元）的彩票，沒想到竟因此中了1.5億盧比的大獎。

夫妻倆原本歡慶幸運成為億萬富翁，但這份喜悅很快就被恐懼取代，尤其是彩券中心工作人員向他們示警，常有中獎者收到勒索、綁架威脅，讓2人害怕自己或兒女會成為有心人士的勒索綁架對象。當地媒體指出，這對夫妻的擔憂並非空穴來風，上月齋浦爾市（Jaipur）一名菜販因為買彩券中大獎，事後不斷遭黑幫威脅，至今不敢出門。

獲得警告的夫妻倆頓時備感壓力，於是決定趁著中獎消息在村內傳開前，緊急連夜帶著全家人搬離原本的住所，更將手機全面關機，徹底隱藏行蹤。直到本月6日，彩券中心發現這家人中獎後遲遲沒來領取鉅款，才趕緊報警求助，警方獲報後派人秘密會見夫妻倆，除了協助他們領獎，也保證會全力支持與提供這家人的安全。

