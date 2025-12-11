這棵耶誕樹有手持電扇、雨傘！ JR博多站「失物招領耶誕樹」創意驚豔

日本JR博多站的1棵耶誕樹由遺失物裝飾而成。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

耶誕將至，路上已經有些店家布置漂亮搶眼、具有特色的耶誕樹供民眾拍照，而日本JR博多站的這棵耶誕樹卻與眾不同，它是由車站收到的遺失物所裝飾而成的，然而遺失物多數情況下很難物歸原主，因此希望有掉東西的人，經過「失物招領耶誕樹」時能多看兩眼，說不定能找回遺失物。

綜合日媒報導，昨（10日）在福岡市JR博多站出現了這棵裝飾了約有200件待招領物品的耶誕樹，其中包括：絨毛玩具、手持電扇、吉他、行李箱等，將它們包裝成禮物的樣子，樹上還掛著耶誕燈串，閃閃發光，將會持續展到25日。

車站方表示，博多車站每年收到約4萬5000件遺失物，這次所展出的商品都是今年夏天在車站尋獲的遺失物，這些物品會被存放在警局或其他地方3個月，但至今都還沒有人認領，於是車站工作人員小田切知美策劃這棵「失物招領耶誕樹」，希望給乘客帶來不一樣的樂趣。

「失物招領耶誕樹」由約20位當地幼稚園的孩子與車站工作人員裝飾而成，除了遺失物外，上面還有他們寫給耶誕老人的卡片。失主如果未能在3個月內尋回遺失物，可由拾獲者認領，不過也有些例外情況。

