諾貝爾和平獎得主「現聲」！馬查多女兒代領 痛批委內瑞拉總統

諾貝爾和平獎得主、委內瑞拉反對派領袖馬查多，缺席在挪威舉行的頒獎典禮，但她透過代表出席的女兒呼籲同胞對抗「國家恐怖主義」。（法新社）

今年諾貝爾和平獎由委內瑞拉反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）獲得，卻爆出她行蹤不明，10日缺席在挪威舉行的頒獎典禮，但透過女兒代表出席，呼籲同胞對抗「國家恐怖主義」（state terrorism），並宣布她即將結束藏匿狀態，前往挪威。

法新社報導，馬查多因挑戰委國總統馬杜羅（Nicolas Maduro）的權力正當性而獲獎。她在面臨生命威脅後，已數月未曾公開露面。

她的女兒安娜（Ana Corina Sosa Machado）在挪威首都奧斯陸代為領獎，並在致詞時強烈批評馬杜羅對委內瑞拉人民犯下的罪行。

安娜表示：「我們委內瑞拉人能奉獻給世界的，是透過這段漫長而艱難的旅程鍛造而出的教訓：要擁有民主，就必須願意為自由而戰。」

在頒獎典禮前，諾貝爾和平獎委員會主席弗里德內斯（Jorgen Watne Frydnes）公布一段他和馬查多通話的錄音。馬查多表示，她「非常難過，也非常遺憾」無法及時抵達，但正在前往奧斯陸途中。

弗里德內斯在致詞時則呼籲馬杜羅，接受2024年敗選的事實，辭職下台。他說，「為和平的民主轉型奠定基礎。這是委內瑞拉人民的意志。」全場響起熱烈掌聲。

馬查多在致詞中痛斥馬杜羅治下的綁架與酷刑，指其為「危害人類罪」，並稱之為「國家恐怖主義，用以埋葬人民的意志」。

儘管馬查多缺席頒獎典禮，諾貝爾官方表示，她「安全無虞」，預計最遲11日抵達奧斯陸。委內瑞拉當局已警告，若馬查多離境，她將被視為「逃犯」，未來試圖返國時恐面臨逮捕。

但安娜向觀眾保證，母親一定會回國，「她想生活在自由的委內瑞拉，她永遠不會放棄這個目標。」

馬查多的母親、3名女兒，以及部分拉丁美洲國家元首，包括阿根廷總統米雷伊（Javier Milei），都出席典禮。

儘管馬查多此前曾表示將會出席典禮，但外界在9日對其行程產生疑慮，因為原本與得主的例行記者會先是延期，後來又取消。

馬查多指控馬杜羅竊取她被禁止參選的2024年大選，她的說法獲得國際社會廣泛支持。她因推動民主運動廣受讚譽，但也因與美國總統川普保持一致立場而被批評，她甚至將自己的和平獎獻給川普。

奧斯陸的頒獎典禮正值美國近期在加勒比海展開大規模軍事部署，以及對涉嫌毒品走私船隻實施致命打擊期間。馬杜羅堅稱，美國的目的是推翻委內瑞拉政府，並奪取其石油資源。馬查多則支持美方行動，指其「合情合理」。

馬查多自進入藏匿狀態以來唯一一次公開露面，是今年1月9日在委國首都卡拉卡斯，出席反對馬杜羅展開第3次總統任期的抗議活動。

反對派聲稱，他們支持的候選人龔薩雷茲（Edmundo Gonzalez Urrutia）贏得去年的選舉。他目前流亡海外，也在10日現身奧斯陸。

