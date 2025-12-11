為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    親中派棄保？宏都拉斯開票逾24小時未更新 執政黨發動示威

    2025/12/11 07:37 即時新聞／綜合報導
    宏都拉斯自由重建黨支持者9日聚集在首都存放選票的大樓外抗議，部分人甚至縱火點燃落葉及輪胎。（歐新社）

    宏都拉斯自由重建黨支持者9日聚集在首都存放選票的大樓外抗議，部分人甚至縱火點燃落葉及輪胎。（歐新社）

    宏都拉斯上月30日舉行總統大選，開票卻陷入混亂，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）公開譴責正發生「選舉政變」（electoral coup），並要求宣布選舉無效。截至10日，宏國計票結果已超過24小時未更新，首都爆發了示威活動，數以百計的抗議群眾走上首都德古西加巴（Tegucigalpa）街頭，要求對選舉結果做出明確說明。

    路透報導，9日上午公布的最新結果顯示，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.52%得票率領先，自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以39.20%得票率位居第二，雙方差距僅約4萬票，當時就已開出逾99%選票，但此後數據再無更新，全國陷入緊張與焦慮的情緒當中。

    10日，數百名身穿紅色服裝、支持執政黨自由重建黨（LIBRE）的示威者封鎖了連接德古西加巴和鄰近城市科馬亞圭拉（Comayaguela）的一座橋樑。自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）目前以19.29%得票率大幅落後兩名親台候選人。

    自由重建黨的支持者表示，他們要求重新舉行大選，理由是計票結果及過程非常混亂，且美國總統川普介選影響選情。川普在大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他是「自由的朋友」，還批評納斯拉亞只是「假裝反共」。

    自由重建黨現任總統卡斯楚9日譴責當前局勢為「選舉政變」。她的夫婿、宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）呼籲支持者在德古西加巴的政府大樓外舉行抗議活動，儘管該建築存放著大選選票。

    路透指出，賽拉亞似乎已轉向支持納斯拉亞，他於9日晚間在社群媒體上發布貼文稱，根據自由重建黨「自行逐張統計的大選計票表」，總統選舉的獲勝者應是納斯拉亞。與此同時，納斯拉亞9日多次譴責計票過程中發生違規行為，宣稱他才是大選的贏家。

    宏都拉斯全國選舉委員會（National Electoral Council）此前表示，約有14.5%的計票表存在不一致，將由宏都拉斯選舉當局與政黨代表和國際觀察員一起進行特別審查。這些計票表可能涵蓋數以十萬計的選票，足以翻轉選舉結果，正加劇宏國局勢的不確定性。

    卡斯楚政府2023年主導與台灣斷交，本次大選3名候選人對中國的看法截然不同。蒙卡達支持深化與北京的關係，另兩名中右派候選人則都呼籲和台灣恢復邦交。全國選舉委員會必須在12月30日前宣布勝選者，當選人將於明年1月就任2026年到2030年任期。

    路透報導，自由重建黨現任總統卡斯楚的夫婿、宏國前總統賽拉亞似乎已轉向支持納斯拉亞。（法新社資料照）

    路透報導，自由重建黨現任總統卡斯楚的夫婿、宏國前總統賽拉亞似乎已轉向支持納斯拉亞。（法新社資料照）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播