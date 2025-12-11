親中派棄保？宏都拉斯開票逾24小時未更新 執政黨發動示威

宏都拉斯自由重建黨支持者9日聚集在首都存放選票的大樓外抗議，部分人甚至縱火點燃落葉及輪胎。（歐新社）

宏都拉斯上月30日舉行總統大選，開票卻陷入混亂，現任總統卡斯楚（Xiomara Castro）公開譴責正發生「選舉政變」（electoral coup），並要求宣布選舉無效。截至10日，宏國計票結果已超過24小時未更新，首都爆發了示威活動，數以百計的抗議群眾走上首都德古西加巴（Tegucigalpa）街頭，要求對選舉結果做出明確說明。

路透報導，9日上午公布的最新結果顯示，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.52%得票率領先，自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）以39.20%得票率位居第二，雙方差距僅約4萬票，當時就已開出逾99%選票，但此後數據再無更新，全國陷入緊張與焦慮的情緒當中。

10日，數百名身穿紅色服裝、支持執政黨自由重建黨（LIBRE）的示威者封鎖了連接德古西加巴和鄰近城市科馬亞圭拉（Comayaguela）的一座橋樑。自由重建黨候選人蒙卡達（Rixi Moncada）目前以19.29%得票率大幅落後兩名親台候選人。

自由重建黨的支持者表示，他們要求重新舉行大選，理由是計票結果及過程非常混亂，且美國總統川普介選影響選情。川普在大選前夕表態支持阿斯夫拉，稱他是「自由的朋友」，還批評納斯拉亞只是「假裝反共」。

自由重建黨現任總統卡斯楚9日譴責當前局勢為「選舉政變」。她的夫婿、宏國前總統賽拉亞（Manuel Zelaya）呼籲支持者在德古西加巴的政府大樓外舉行抗議活動，儘管該建築存放著大選選票。

路透指出，賽拉亞似乎已轉向支持納斯拉亞，他於9日晚間在社群媒體上發布貼文稱，根據自由重建黨「自行逐張統計的大選計票表」，總統選舉的獲勝者應是納斯拉亞。與此同時，納斯拉亞9日多次譴責計票過程中發生違規行為，宣稱他才是大選的贏家。

宏都拉斯全國選舉委員會（National Electoral Council）此前表示，約有14.5%的計票表存在不一致，將由宏都拉斯選舉當局與政黨代表和國際觀察員一起進行特別審查。這些計票表可能涵蓋數以十萬計的選票，足以翻轉選舉結果，正加劇宏國局勢的不確定性。

卡斯楚政府2023年主導與台灣斷交，本次大選3名候選人對中國的看法截然不同。蒙卡達支持深化與北京的關係，另兩名中右派候選人則都呼籲和台灣恢復邦交。全國選舉委員會必須在12月30日前宣布勝選者，當選人將於明年1月就任2026年到2030年任期。

