遊韓注意！南韓鐵路、地鐵12/11起罷工 交通系統恐大亂

南韓鐵道公社（Korail）與鐵路工會已連續3年就「績效獎金正常化」進行談判，2025年末將屆，雙方週三（10日）進行新一輪協商但破局，鐵路工會宣布週四（11日）起無限期全面罷工，韓國大眾運輸系統面臨考驗。

綜合韓媒報導，自2023年起，南韓鐵路工會都會為勞方爭取提高基本薪資、減少過勞排班制度、改善績效獎金制度，發起抗爭。而近期南韓政府公布擬整合高鐵系統（KTX與SRT）方案，鐵路工會認為整合後可能改變既有績效獎金結構與員工待遇，因此今年談判更著重要求資方讓績效獎金「正常化」，能足額、定期發放績效獎金。

10日下午3點，鐵道公社與鐵路工會展開新一輪談判，由於上述關鍵訴求未被資方和相關政府單位納入正式議程，談判開始才30分鐘就宣告破裂，鐵路工會決定11日上午9點開始無限期全面罷工。據悉，參與罷工的可能有超過1萬名工會成員，這無疑將對南韓鐵路運輸系統帶來重大影響，這是韓國自2023年以來連續第3年的鐵路罷工。除此之外，首爾地鐵工會也跟進，宣布11日、12日罷工。

對此，南韓國土交通部10日起成立聯合緊急運輸對策本部，規劃投入替代人力，盡可能維持列車正常營運，直至罷工結束。

10日深夜有最新消息指出，鐵路工會週三晚間10點（台灣時間10日晚間9點）與鐵道公社恢復談判，目前還不知道罷工是否會取消。

